Sykkeltalentet Jesper får 40.000 kroner

KRISTIANSAND: Sykkeltalentet får 40.000 kroner i støtte til å kunne satse videre på sykkelkarrieren. Stiansen er en av 15 som til sammen mottar 275.000 kroner.

- Jeg har som mål å nå verdenstoppen i sykling, samtidig som jeg ønsker å bo i Kristiansand. Denne støtten kommer veldig godt med på veien til å nå proffdrømmen, forteller Stiansen, som har satt treningsmål på 700 timer i 2021.

I norgestoppen

– Jesper Stiansen har et hårete mål om å nå verdenstoppen i sykling, og han er på god vei. Jesper kan vise til svært sterke prestasjoner i sin aldersklasse og har stor treningsiver. Sist sesong vant han to av de største rittene i Norge, nemlig Sørlandet Petit Prix og Rogaland 3-etappers. Selv om mange utøvere flytter ut av landsdelen for å satse, ønsker Jesper å vise at det er mulig å nå toppen med utgangspunkt fra Agder. Han sykler for Kristiansands Cykleklubb, som bekrefter at Jesper er blant de beste i sitt årskull i hele landet og har store muligheter til å kjøre seg inn på juniorlandslaget når han blir junior sesongen 2022.

Rekordmange søkere

Juryen mottok rekordmange søkere til årets første tildeling - og etter en grundig vurdering av svært gode søknader er disse de heldige mottakerne.

60.000 kroner: Flekkerøy BK Sjøspeider

Dette er en av landets største speidergrupper med over 150 ungdommer mellom 8 og 20 år. De jobber for å bringe speiderne i kontakt med naturen og havet, slik at ungdom lærer seg å bli trygge i naturen, samtidig som de bygger fellesskap basert på vennskap, mestring og selvtillit. En helt sentral aktivitet i Flekkerøy Sjøspeider er seiling – og derfor har de søkt støtte til nytt utstyr som nødpeilesendere, radar, sikkerhetsliner med mer.

25.000 kroner: Celine Helleren

18 år gamle Celine er en ung toppidrettsutøver fra Flekkefjord som satser på padling. Hun har store ambisjoner de neste årene, og ønsker å satse for fullt. Med flere gullmedaljer fra junior-NM og en sterk plassering i senior-NM er neste mål å delta i både EM og VM for junior. Padling er en dyr sport, og Celine har søkt støtte til å kjøpe inn nytt utstyr.

25.000 kroner: Lona Sneve

Lona er en konkurranserytter på 20 år som har en lang rekke imponerende prestasjoner bak seg. Hun har blant annet vunnet tre VM-gull, tre nordiske gull og 13 NM-gull. Jenta fra Søgne representerer Lindesnes-klubben Saga Islandshestforening, og ønsker å satse videre. Hun har gullbillett til VM i Herning 2021 og har søkt støtte til videre satsing.

25.000 kroner: Norkirke Vennesla Kor

Koret for 6.-10. klassinger i Norkirken Vennesla er viktig for nærmiljøet. Gjennom sang og musikk har de bygget en interesse så stor at koret vokser i størrelse fra år til år. I år ønsker de å investere i nytt utstyr slik at alle korets medlemmer kan få en god opplevelse og oppleve mestring. De har søkt støtte til innkjøp av nye mikrofoner og mikser.

10.000 kroner: Aanund Tveitå

17 år gamle Aanund fra Evje er et ungt talent som satser på friidrett og 10-kamp. Han er i dag på rekruttlandslaget til Norges Friidrettsforbund, og går på toppidrettslinjen ved Setesdal VGS på Hornnes. Han har allerede nådd flere av sine mål, blant annet som norgesmester i 10-kamp i sin klasse, som også var det tredje beste resultatet i Europa i sin klasse. Han stopper ikke der – han ønsker å nå toppen. Han har søkt støtte til nytt utstyr, reising og satsing.

10.000 kroner: Idun Benestvedt Kydland

16 år gamle Idun har store ambisjoner i fotball og har vært aktiv siden hun var seks år gammel. Hun var nylig tatt opp til det som blir kalt landslagsskolen, og har spilt for landsdaget J16 i flere omganger. Hun ønsker å satse videre på fotballen – og har søkt støtte til innkjøp av nytt utstyr.

10.000 kroner: Birk Lee Johansen

Birk er en 18 år gammel svømmer som har jaktet på forbedring siden han var fem år gammel. I dag har han flere kretsrekorder, og han har svømt for Norge under det nordiske mesterskapet på Færøyene, hvor han tok to bronsemedaljer. I fjor kvalifiserte han seg for seniorlandslaget, og har ingen planer om å stoppe der. Han har søkt støtte for å kunne utvikle sitt talent enda mer.

10.000 kroner: Sondre Østervold

Sondre er en dedikert langrennsløper og har gått for klubben Vindbjart Ski i snart 11 år. Han er elev på andre året ved Hovden Skigymnas og har et stort ønske om å nå toppen. I tillegg ønsker han å inspirere andre til å kjenne på samme glede som han gjør i sin idrett. Neste mål nå er å ta med en medalje hjem fra NM, og kvalifisere seg for nordisk mesterskap. Sondre har søkt støtte til nytt utstyr for å kunne satse videre.

10.000 kroner: Austad barne- og ungdomsteater, Lyngdal

Austad barne- og ungdomsteater er det eneste teatertilbudet i Lyngdal, og har siden 1994 vært drevet på frivillig basis. Teateret ønsker å være et godt tilbud for nærmiljøet, og etter to år med koronaunntak ønsker de å satse for fullt når samfunnet åpner opp igjen. De har derfor søkt støtte til å kjøpe inn nye trådløse myggmikrofoner slik at både medlemmer og publikum kan få en enda bedre lydopplevelse under forestillingene.

50.000 kroner i drakt og uniformstøtte

Nytt i 2021 er 150.000 kroner ekstra i støtte til drakt- og uniformer, og i denne første tildelingen er disse lagene de heldige som hver mottar 10.000 kroner til formålet: Allidrett Hægebostad, Farsund Turnforening, Froland Skolekorps, Gjerstad IL og Idda Ishockeyklubb.