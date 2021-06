Kristiansander fikk sin Amazon-debut

HEIM: Etter kampen oppsummerte Amazon-trener Steinar Pedersen det slik:

– Vi kommer fra bortekamp med poeng. Slik kampen utartet er det et helt greit resultat når kampen ender 1-1. Jeg ser bra progresjon i det etablerte angrepsspillet, men vi mangler den siste presisjonen og kvaliteten for å skape større sjanser og score flere mål. Gang på gang setter vi opp spillet bra og kommer til gunstige situasjoner på siste tredjedel, men innlegg, innløp og de avgjørende pasningene sitter ikke helt.

– Målet vårt er nesten helt likt det vi scoret forrige helg. Vi vinner ballen høyt i banen og Marina Jensen slår en nydelig stikker til Kari Nicole Johnston, som avslutter meget bra og vi tar ledelsen mot slutten av første omgang. Vi kommer godt i gang i 2. omgang og jager 2-0-scoring, men lykkes ikke med å sette enda en ball i nettet. Et ukonsentrert øyeblikk ti minutter ut i 2. omgang er nok til at Fart trenger gjennom vårt etablerte forsvar og kommer til innlegg fra høyre som settes kontant i mål av Fart-spiss Dorothea Glorud.

– Vi har et par store muligheter til å komme tilbake i føringen, men headingen fra Ina etter corner og Emma Pedersens avslutning fra 10-12 meter blir bare nesten. Samtidig kan vi takke Kristin for at vi får med oss ett poeng hjem. Kampens store prestasjon kommer da hun ligger helt oppe i hjørnet og avverger et langskudd fra Oda Edvartsen.

– Kampene i starten på årets 1. divisjon viser seg å være jevne, både spillemessig og resultatmessig, så vi tar med oss et poeng på bortebane i en kamp som kunne bikket begge veier mot slutten. Nå skal vi bruke de neste 14 dagene godt for å forberede oss til ny hjemmekamp mot Medkila 19. juni, avslutter Steinar Pedersen.

Se kampfakta her