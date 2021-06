Sigurdsen skadd i jubileumskampen

TRONDHEIM: Etter en greit gjennomført kamp hjemme mot Sotra sist kom Fløy-gutta ned på jorda i lørdagens kamp på Nissekollen i Trondheim. Etter få minutter ble 100-kampers-jubilanten Lasse Sigurdsen stygt sparket ned bakfra og måtte få minutter etterpå byttes ut med Ole Fredrik Thorsen. Omfanget av skaden blir klart etter MR-bilde mandag.

Bydelslaget i Trondheim fortsatte med sin småstygge spillestil, men våre gutter tok aldri opp kampen. Man ble liggende lavt og i omstillingsfasen ble det skapt få sjanser. Kristian Strømland Lien kom imidlertid til en meget bra sjanse i god posisjon, men skuddet gikk himmelhøyt over.

Nardo skapte ikke all verdens med sjanser til tross for et lite spillemessig overtak, men etter 37 minutter scoret de på et skudd «ut av intet» som på ingen måte var utagbart. Dermed ebbet omgangen ut med Nardo-ledelse 1-0.

Etter pause gikk Nardo raskt opp i en 2-0-ledelse før Mathias Grundetjern reduserte til 1-2 etter et hjørnespark. Da Nardo midtveis i omgangen gikk opp til 3-1, kunne det se ut til at kampen var avgjort. Men friske bein innpå samtidig som Nardo-spillerne etter hvert gikk tomme for krefter førte til at det ble en spennende avslutning.

Et solid Fløy-overtak resulterte i redusering til 2-3 da Kristian Strømland Lien flikket et skudd i mål. Og langt inne i overtiden hadde Bjørnar Hove en kjempemulighet til å utligne med headingen fra meget god posisjon gikk utenfor.

Da er det bare å se framover mot onsdagens hjemmekamp mot Fram Larvik på Arkicon Arena kl. 19.00. Da tipper vi innsats og guts er på plass igjen.

Fløy-børsen:

3 poeng: Dejan Corovic

2 poeng: Mathias Grundetjern

1 poeng: Kristian Lien