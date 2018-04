To nye mål fra Arendals superspiss

MOSS: Gjennom hele vinteren har Fabian Stensrud Ness dokumentert både i kamp og på treningsfeltet at han har ambisjoner om å bli en meget toneangivende spiller for årets Arendal-utgave. I fjor ble han langtidsskadet rett før sesongstart, noe som ødela mye for både ham og Arendal, men nå er han fast bestemt på å bevise hva som bor i ham.

Mål etter mål

Og det beste beviset er naturligvis å score mål. Hver gang. Lørdag var Fabian nådeløs på tokt i kjente omgivelser. Han kom fra Moss da han sluttet seg til Arendal-stallen i fjor vinter - men han la ingenting i mellom i kamp mot tidligere lagkamerater.

Allerede etter ni minutter kom han på scoringslisten lørdag da Tobias Henanger fikk slått inn fra høyrekanten. Innlegget havnet til slutt hos Fabian Ness som dunket ballen bak tidligere Arendal-keeper Anders Gundersen som i år vokter buret for Moss.

Mål nummer to kom etter 68 minutter da Preben Skeie leverte en klasseassist til Fabian Ness. Han kom seg fri fra Moss-forsvaret og satte ballen presist, kontrollert og kontant til side for Anders Gundersen.

For mye slurv

Selv om resultatet ble bra, erkjenner Mattias Andersson at det manglet mye på en topp-prestasjon av lørdagens Arendal-utgave.

– Det et tre spillere som står frem. Fabian scorer to mål og både Grzegorsz og Jostein leverer avgjørende prestasjoner i mål i hver sin omgang. Utover det gjør vi for mange enkle feil, og jeg tror heller ikke spillerne er veldig fornøyd med denne kampen, sier Mattias Andersson.

Han er likevel ikke overrasket - for spillerne kommer fra en svært intensiv treningsperiode.

– Det har vært tøft å være Arendal-spiller de to siste ukene. Vi har kjørt hardt på treningsfeltet, og vi har vært klar over at det fører til trøtte bein som igjen kan gå utover resultatet i treningskamper. Likevel er jeg ekstremt godt fornøyd med at vi holder nullen, og at vi også har kvalitet nok til å avgjøre kampen. Det er veldig viktig for oss å ta med videre, sier Mattias Andersson.

Spisser formen

Nå lover Arendal-treneren å slippe litt opp på treningsfeltet, slik at spillerne får overskuddet de trenger når alvoret starter om 14 dager.

– I dag gjør vi altfor mange enkle pasningsfeil og vi setter hverandre i vanskelige situasjoner langt oftere enn det som er nødvendig. Det skal ikke være nødvendig, men det er nok et resultat av slitne bein og lite overskudd etter tøffe økter på treningsfeltet. Samtidig er jeg veldig fornøyd med at vi får brukt alle tilgjengelige spillere og mange tar med seg verdifull erfaring fra dette oppgjøret. Moss var bedre enn jeg forventet, og jeg synes de i perioder viste veldig mange kvaliteter som gjør at de kommer til å hevde seg godt i sin 2. divisjonsavdeling, sier Mattias Andersson.

Siste test mot FFK

Spillemessig var oppgjøret relativt åpent, og Moss hadde også flere gode muligheter til å pynte på resultatet. Men både Grzegorsz Flasza (1. omgang) og Jostein Aaland (2. omgang) beviste som Mattias Andersson nevner at Arendal er svært godt dekket på keeperplassen. Flasza reddet blant annet straffespark (for øvrig meget strømt idømt) i 1. omgang, mens Aaland hadde flere klasse-inngripener de siste 45 minuttene.

Arendal står nå med fem seire, en uavgjort og ett tap (mot Start) i vinterens treningskamper. Årets siste treningskamp spilles neste helg borte mot Fredrikstad.

Fabian Ness har scoret syv av de ti målene Arendal har satt inn i vinterens treningskamper. Petar Rnkovic, Kim Kvaalen og Preben Skeie er de tre andre spillerne som har kommet på scoringslisten - så langt.