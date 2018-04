Klarte ikke uttaket, ble VM-keeper

Mitt første møte med denne idretten var en gjeng gutter som stod og kastet en ball mellom seg under studiestartuka på UiA for rundt ti år siden. Jeg lurte litt på hva i alle dager dette var da det så veldig spesielt ut. Jeg ofret ingen tanke videre og lot det gå ett år med studier.

I mitt andre år som student var jeg interessert i å finne en idrett og delta i denne. Igjen så jeg gutta på stand. Dessverre kastet idrettsstudiet oss av gårde på et lite opphold i skjærgården på Haraldvigen leirskole. Alle gode ting var starten på 3. året. Da gikk jeg innom standen og signet meg opp for uttak.

Dagen kom for uttak til de 12 plassene laget hadde ledig til nye personer. Rundt 50 studenter møtte opp, og det var ganske så god stemning. Først litt tester for å sjekke forståelse og kapasitet og deretter et intervju. jeg avsluttet uttaket med 3000 meter. Det som var litt artig her, var at jeg gjorde det helt ok på de ulike øvelsene, men 3000 meteren var krise.

22.30 på kvelden gikk klokka i gang. Om man ser bort ifra de fire-fem som avbrøt løpingen, var jeg sistemann i mål. Jeg lå to runder bak bakerste mann og vurderte å gi opp. En god sommer hadde gitt sitt utslag på kroppen. Den var TUNG. Da jeg hadde én runde igjen var det flere av lacrossegutta som slang bemerkninger om å gi opp, men jeg skulle fullføre. Noe annet var uhørt.

Trengte keeper

Det gikk to dager før vi fikk svar. Jeg kom ikke med. Men de lurte på om jeg kunne tenke meg å stå i mål, for der trengte de en robust type. Dette sa jeg ja til, og slik var jeg i gang med sporten lacrosse.

For å gjøre historien videre kort, trente jeg ikke så mye annet enn på treninger tre ganger i uka med gutta, og kastet litt ball før og etter trening med en kompis (Erik, også en ”rookie”, altså nybegynner). Inn i 2. året fikk jeg plutselig litt fart på sakene. Ting begynte å fungere, og jeg begynte å stå på utsiden av studenthybelen jeg leide sammen med kona (den gang kjæreste) og kaste ball i en steintrapp. Tanken var at kunne man klare å kaste pasning til seg selv via en steintrapp, ja da kunne man klare mye. Det gav også mulighet til å forbedre koordinasjon for redninger og mottak.

God NM-finale

NM-sluttspillet nærmet seg i 2014, og hovedkeeperen vår var på Bali for sommerstudier, så dermed måtte jeg steppe inn i hans sted i semifinalen mot BI Bergen. Vi nådde nemlig sluttspillet det året. Kampen ble vunnet og vi gikk til finalen. Der skulle vi møte Oslo Lacrosse. Der spilte vi en veldig god kamp, og jeg føler jeg stod ganske brukbart i mål. Det var det flere som mente.

På grunnlag av prestasjoner i sluttspillet, ble jeg foreslått sammen med to lagkamerater inn til landslagets trenings-squad. Her fikk jeg innpass til å være med i landslagets utviklingsgruppe. Sammen med tre andre keepere, skulle vi nå starte på en to-års oppkjøring mot EM i Budapest i 2016. Jeg var desidert den dårligste, og lå langt bak de andre tre.

Veien videre dreide seg om hele tiden å trene på de riktige tingene. Fokusere på del for del, for å sette sammen til en helhet. Ved å jobbe bevisst med del for del av min egen utvikling, kunne jeg over kort tid få til mye. Mellomrommet mellom oss fire målvakter ble mindre og mindre, og alle dro hverandre til nye høyder. Jeg merket at å fokusere treningen inn på et enkelt element om gangen skapte forståelse og mestring. På den måten var jeg plutselig med i kampen om landslagsplass til EM.

Bryllup fremfor EM

Jeg fikk midlertidig ikke sjanse til å prøve meg da jeg valgte å trekke meg. Jeg skulle være så heldig å få gifte meg med ei skikkelig flott telemarksjente, og kunne derfor ikke stikke av til noe EM.

Veien videre var nå nye to-års satsning mot VM i Israel 2018. Jeg jobbet på lik linje som forrige periode med å heve meg fra samling til samling. Aktiv tilbakemelding og fokusjobb på manglene gjorde at mye mer falt på plass.

Da endelig uttak ble gjort i starten av 2018, holdt det helt til topps. Jeg er en av 23 spillere som er tatt ut til å skulle reise til Israel og representere dette flotte landet vårt.

Gleder meg enormt

For å oppsummere, kreves det ganske så mye personlig trening for å få den veksten og fremgangen man trenger for å nå så langt. Litt flaks på at trener får med seg dine prestasjoner under NM, så er mye gjort selvfølgelig. Men det å aldri gi seg, selv om man ligger to runder bak, og alle mener du bør gi deg, så kan man klare det med nok viljestyrke.

Jeg ser frem til å få lov til å reise til utlandet med et stolt bryst som bærer vårt flotte trefargede flagg i rødt, hvitt og blått. Dette er noe av det største jeg kommer til å få oppleve i livet, og jeg tror dette kommer til å bli ganske så bra.

Jeg kommer til å gjøre mitt for at Norge skal gjøre det bra. For å bruke et eldre sitat fra Kong Haakon:

ALT FOR NORGE!