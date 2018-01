Grimstad-hest til Paris?

OSLO: Det har gjentatt seg de siste tre årene; når vinteren setter inn og kuldegradene endrer underlaget på norske travbaner, da slår storformen inn for Grimstad-hesten Ask Eld. Onsdag leverte kaldblodstraveren til Einar Askvik et toppløp på Bjerke Travbane og satte den store favoritten Tripsson Ø.K. ettertrykkelig på plass.

- Ask Eld er sterk og god og leverer en sterk avslutning de siste 800 meterne. Det er virkelig vilje og tæl i hesten, det kommer han langt på, var den rosende omtalen fra kusk Åsbjørn Tengsareid etter løpet.

Hesteguiden.com

Så langt kan Ask Eld komme, at et Frankrike-eventyr kan være på trappene. Det franske travforbundet inviterer nemlig hver vinter kaldblodshester fra Norge, Sverige og Finland til to løp på den franske storbanen Vincennes i Paris. Hvert av de tre landene kjører kvalifiseringsløp i sine respektive land, og de beste herfra får reise sørover til travmetropolen og delta i løpene som i Frankrike kalles Sang Froid (kaldt blod, red.anm).

- Det var få hester å runde i dag, så jeg så ikke så mørkt på det før løpet. Dette er hans årstid. Han har ikke den farten i beina at han klarer helt å henge med sommerstid, men på vinteren når farten ikke er så stor, tar han dem på styrken. Han kommer til å tjene fine penger fremover. Nå er vi litt sugne på å komme oss til Paris, røpet trener Lars Magne Søvik på seremoniplass. Kvalifiseringsløpet til Frankrike-eventyret går av stabelen på Bjerke Travbane lørdag 20.januar.