Kristiansand-makkere best i Birkelandsturneringen

BIRKENES: Årets utgave ble spilt i midten av januar og trakk hele 39 makkerpar, noe som gjør Birkelandsturneringen til en av de større turneringene i nasjonal målestokk. Spillere fra Telemark, Agder og Rogaland kommer til denne årlige turneringen i regi Birkeland BK. Calle Knutsen og Martin Reinertsen fra Lyngdal/Farsund kapret andreplass bak Solli Hansen og Dahl, mens Per E Pedersen og Jan A Olsen fra Arendal kom på tredjeplass.

Som alltid var det bare godord å høre om arrangementet fra deltagerne i etterkant. Birkeland BK har satt sin ære i å tilby sine deltagere en rimelig og god servering, noe som absolutt blir lagt merke til og øker trivselen for de som kommer kjørende på besøk.

Resultat Birkelandsturneringen

Fra Birkelandsturneringen har vi tatt med dette spillet hvor ikke alle spilleførere behersket den oppgaven de fikk:

Nils Kvangraven

De aller fleste ble spillefører i ruterkontrakt fra syds hånd, et av mange meldingsforløp ser vi her hvor ØV var aktive i meldingene.

Hjerter ess fulgt av hjerter til konge ble trumfet hos syd. Hvordan må kortene være fordelt for at du skal klare dine 11 stikk?

Det er to naturlige spilleplaner. Begge krever at spar ess er hos øst. Du kan enten trumfe god kløverfargen på hånden, eller sparfargen hos blindemann.

For å kombinere mulighetene burde du spille ruter til blindemanns tier fulgt av spar mot kongen. Hvis kongen vinner stikket, spiller du bare en ny spar. Etter meldingene er det da rimelig sikkert at sparfargen er fordelt 3-3 eller 4-2 og du vinner din kontrakt.

Skulle øst gå opp på spar ess og vri kløver, stikker du ess og tar ut trumfen. Nå tar du for spar konge og ser om fargen er jevnt fordelt, eller du må sette din lit til kløveren.

På den måten får du med deg både 4-3 sits i kløver og 4-2/3-3 i spar. Clas Gundersen hadde ingen problemer med denne spilleføringen, han etablerte sparfargen og hentet lett de 11 stikkene han skulle ha i sin 5 ruterkontrakt. Det ga Clas 75 % score på spillet.

Nils Kvangraven

Damenes Mix – Pernille Lindaas og Tor Birkeland med seier

Kristiansand BK arrangerer den årlige mix-turneringen hvor trivsel og hygge står i fokus. Det er damens aften og velkledde menn må sørge for at sine kvinnelige bridgemakkere får en fin opplevelse rundt bridgebordet. Etter spillingen er det god middag som setter en fin spiss på ett fint arrangement.

Turneringen har vært ett høydepunkt for mange og selv om årets utgave bare trakk 18 makkerpar satte ikke det noen stopper for deltagernes opplevelse. Med Markus Bruno i spissen for arrangementskomiteen ble dette en riktig så trivelig bridgeturnering.

Det er naturlignok mange nye makkerpar i en slik turnering og det preger resultatene. Noen rare scorer blir det og enda flere gode historier.

Resultat Damens Mix

På dette spillet fra Damens Mix satte en moderne meldekonvensjon det aktuelle makkerparet i en posisjon de ikke fant ut av:

Nils Kvangraven

2 ruter var tvetydig og fortalte om en svak høyning i hjerter eller naturlig utgangskrav med ruter. 3 kløver fra nord var invitt til utgang mot en svak høyning og nå mente syd 3 ruter som naturlig utgangskrav. Nord trodde det betydde en liten aksept av utgangsinvitten med svak høyning og hoppet sløvt til utgang.

Dermed ble de spillende utgang i hjerter på ett spill hvor du kanskje kunne tenkt deg å være i slem. Spillet i seg selv ble ingen stor katastrofe, men neste meldemisforståelse kan vi regne med gir et større utfall.

Moralen får være at du må lære deg konvensjonene før du bruker de. Det oppstår posisjoner og variasjoner det er viktig å ha tenkt igjennom og snakket med makker om.

Nybegynnerkurs for barn og unge

Det er også gledelig at Vest Agder Bridgekrets med Inger Lene Hangeland i spissen har dratt i gang nybegynnerkurs for juniorspillere. Her kan barn i alderen 9-16 få lære seg verdens tøffeste kortspill av dyktige instruktører. Har du en sønn eller datter, eller kanskje et barnebarn som du tror kan ha glede av å lære bridge, er dette et tiltak jeg anbefaler på det meste. Ta kontakt på www.vabk.org eller www.bridge.no.

Nils Kvangraven

Vi er inne i en aktiv del av bridgesesongen. Det er turneringer hver helg og de fleste opplever god deltagelse. Vi nærmer oss avgjørelsen i sesongens seriemesterskap og de lokale kretsmesterskapene vil snart avgjøre hvilke makkerpar som får representere sin krets i NM-finalen.