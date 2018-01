Stensland ny trener for NTG Bærum Fotball

BÆRUM: NTG Fotball er stolt og veldig fornøyd med å presentere Ingvild som ny trener for jentene ved NTG Bærum Fotball.

Ingvild har spilt toppfotball i over 15 år, har 144 A-landskamper for Norge, har spilt i VM og OL, har EM-sølv og hun har vunnet Champions League med Lyon. Hun er i gang med NFFs trenerutdannelse og spilte de siste fem årene for Stabæk. Ingvild la opp etter 2016-sesongen.

Ingvild er i samme øyeblikk ansatt i Stabæk Fotball Kvinner som toppspillerutvikler. Hun skal følge opp jentene som går på NTG også på kveldstid. Disse får da en god, helhetlig og individuell oppfølging.

Se videointervju med Ingvild her

