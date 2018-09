Grane Arendal spent før serieåpningen

ARENDAL: Dessverre for damehåndballen i Arendal, endte sist sesong med nedrykk fra 1. divisjon for Grane-damene. Grane og håndballbyen Arendal har ambisjoner om at laget igjen skal ta steget opp i 1. divisjon, men denne gang skal det brukes god tid på veien tilbake. Det innebærer at klubben må være klar for dette, både sportslig og administrativt.

Kommende sesong har laget ambisjoner om å være blant de tre øverste lagene i divisjonen. Men det snakkes ikke om opprykk i Arendal like før serieåpningen til lørdag, Da venter et realt lokaloppgjør mot AK28, en kamp som spilles i Granehallen på grunn av bilmesse i Sør Amfi.

Satser lokalt

På veien tilbake til 1. divisjon velger klubben å satse lokalt, det skal bygges stein for stein, og tålmodighet er stikkordet på veien. Det er flere nye lokale ansikter i årets spillergruppe, og flere vil komme til etter hvert. Det jobbes godt i klubben på rekrutteringssiden, og flere gode årganger kommer etter hvert.

Nylig ble klubbens jenter 16 år-lag klar for hovedrunden i Bringserien, dette er en årgang som vil være med på å prege håndballfremtiden i Arendal. Det er også et nært og godt samarbeid mellom Grane og Trauma, og flere av Trauma sine jenter 16 år-spillere vil være med å prege Grane kommende sesong, både på 2. divisjonslaget, og på rekruttlaget i 3. divisjon. Også Traumas jenter 16 år-lag kvalifiserte seg til hovedrunde i Bringserien, så dette lover godt for håndballfremtiden i Arendal.

Utskiftinger

Siden sist sesong har det vært flere utskiftinger i Graneleiren. Lagets storskytter Cecilie Løvdal har valgt eliteseriespill hos Gjerpen, Susanne Andersson har valgt 1. divisjonsspill med Flint, Marie Aas har valgt danske Århus og May-Linn Mortensen har trappet ned. Nye ansikter som vi gi laget et stort løft er målvakt Inga Presker, som er tilbake etter et år i eliteserieklubben Storhamar. Pia Gundersen kommer fra Kragerø, og var i fjor toppscorer i 2. divisjon. Nye unge lokale ansikter i troppen er Sanne Andreassen, Nora Hushovd Folgerø, Frida Sundal og Fanny Skindlo. Kragerømannen Paul Gundersen overtok rollen som hovedtrener i mai måned.

Fin oppkjøring

Laget har trent jevnt og tøft siden mai måned, dette med en kombinasjon av ball- og fysiske økter. Hans Olav Uldal har hatt og har fortsatt ansvar for den fysiske treningen. Laget har spilt flere treningskamper mot gode motstandere, deriblant eliteserielagene til Gjerpen og Oppsal. En langhelg i Danmark med trening og kamper har også stått på menyen. I NM møtte laget Tønsberg Turn, dette ble en kamp hvor laget tok seg lett til 3. runde. Motstander der var Vipers, en kamp som resulterte i at Grane kunne vinke farvel til veien videre mot Spektrum.

Nå er fokus rettet inn mot serieåpningen kommende lørdag, da AK28 kommer på besøk. Laget fra Kristiansand, som er nyopprykket, har vist gjennom NM at de blir å regne med.

Deres seier mot Ålgård og en god kamp også mot Tertnes gjør at der rister litt i knærne hos Granejentene for serieåpningen til lørdag.