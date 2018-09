Endelig en opptur! Etter flere rulleskiløp i sommer med med mye stang ut, var det gøy å klare tredjeplass i rulleskiløpet Fiemme Rollerski Cup i helga. Løpet går i Fiemme-dalen i Italia, der som Marcialonga går. Løpet følger store deler av Marcialonga-traseen, og avsluttes opp traseen som brukes i avslutningsløpet i Tour De Ski. Altså opp den berømte slalåmbakken Alpe Cermis, som også blir kalt for monsterbakken.

Vi gikk på asfaltveien som går på siden av slalombakken og helt opp til toppen. Mål var på samme sted som mål på Tour De Ski-etappen og de siste tre kilometerne av løpet gikk vi opp ca 400 høydemeter og en helningsprosent på 11,5. Totalt var løpet 50 km langt.

Spent på formen

Jeg var spent på formen etter en tøff treningssamling i forkant. Jeg har de siste 2,5 ukene vært på høydesamling med laget mitt Team Ragde Eiendom i Livigno, Italia. Der har vi trent mye og prøvd å legge et bra grunnlag til vinteren.

Federico Modica

Løpet i Fiemme Rollerski Cup er et løp som passer meg veldig bra, ettersom det har en tøff avslutning. Kapasiteten er min styrke, og derfor hadde jeg som taktikk å spare så mye krefter som mulig underveis i løpet og klinke skikkelig til de siste kilometerne opp til mål.

Lagkameraten min Oskar Kardin gikk i brudd sammen med to andre tidlig i løpet, noe som var perfekt for meg og resten av teamet. Da kunne vi bare ligge bak og prøve å spare krefter, mens de andre lagene måtte gjøre drajobben.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Sparte krefter

Det var i perioder lav fart i feltet, og utbryterne fikk opp til to-tre minutters ledelse. Etter hvert ble farten i feltet skrudd opp, og de andre lagene prøvde å ta igjen utbryterne. Siden vi hadde en mann i utbrytergruppa, lå vi bare med i feltet og prøvde å spare krefter om lagkameraten vår og utbryterne skulle bli tatt igjen.

Federico Modica

Da det gjenstod fem kilometer av løpet, hadde utbryterne rundt ca ett minutts ledelse, og det så ut som de skulle klare å holde unna til mål. Men siste tre kilometerne av løpet er tøffe, og det er der løpet blir avgjort.

Inn i siste motbakke ble det en kamp om posisjoner i feltet og jeg prøvde å ligge langt fremme. Jeg bet meg fast i ryggen på han som hadde blitt andremann på løpet i fjor, og prøvde å følge ham oppover. Lagkameraten min Tord Asle Gjerdalen fikk sammen med Anders Høst og Chris Jespersen en luke, mens Morten Eide Pedersen og jeg fulgte noen sekunder like bak.

Federico Modica

Stadig nærmere teten

Utbryterne hadde fortsatt en ledelse da det gjenstod to kilometer, men vi nærmet oss stadig bak. Anders Høst satte inn et rykk, og så ufattelig sterk ut og det så en stund ut som at han skulle stikke av med seieren. Men med én kilometer igjen var kreftene hans tomme, og Jespersen og Gjerdalen klarte å ta ham igjen.

Fortsatt var franskmannen Bastien Poirrier i ledelse, etter at han hadde gått i brudd tidlig i løpet, men han så stadig mer sliten ut, og vi nærmet oss stadig bak.

Federico Modica

Da det var én kilometer igjen, så satte jeg inn en sluttspurt og prøvde å gå det jeg var god for. Jeg rykket i fra ham jeg lå sammen med, og tok opp jakten på de foran meg.

Jespersen så ut som at han skulle klare å ta igjen franskmannen rett før mål, og ta hjem seieren. Men 700 meter fra mål klarte plutselig han å snuble og falt på bakken. Han brukte litt tid på å komme seg opp, og jeg tok ham igjen og la meg i ryggen på ham.

Spurtduell om tredjeplassen

Seieren stod da mellom Gjerdalen og franskmannen, og Gjerdalen gikk seirende ut av duellen. Rett bak kom Jespersen og jeg. Jeg klarte å sette inn en spurt de siste 150 meterne før mål og gikk seirende ut av duellen om 3.plassen.

I mål var jeg ni sekunder bak vinneren Gjerdalen som vant, og seks sekunder bak franskmannen Bastien Poirrier som stod for dagens prestasjon med å gå i brudd tidlig i løpet og nesten klarte å holde helt unna til mål og gå inn til seier.

Det var sterk laginnsats av Team Ragde Eiendom med Kardin i brudd, seier til Gjerdalen, 3.plass til meg, 3.plass til Gjeitnes i dameklassen. Vi ble fire løpere blant de åtte beste på herresiden tilslutt.

Børre Helgerud

Planen fremover

Fremover blir en viktig periode for å legge siste grunnlag mot vinteren. Planen vår er å reise på høydesamling 5. oktober tilbake til Livigno og være der to uker. Så blir det hjem en liten periode, før vi setter oss på flyet igjen og reiser til Mallorca i slutten av oktober og skal være der ti dager. I midten av novembet blir det tilbake igjen til Livigno og siste forberedelser før vinterens første langløp som skal være i Livigno første helgen i desember. Da skal vi først gå en team-prolog og avslutte med langløpet La Sgambeda som arrangeres i Livigno.

Børre Helgerud

Nå som jeg er på Team Ragde Eiendom, verdens beste langløpslag, er det først og fremst langløp jeg satser på. Og da er det langløpscupen Visma Ski Classic som gjelder. Alle disse løpene skal bli sendt på NRK til vinteren. Før jul skal vi bare gå ett løp, La Sgambeda. Sesongen starter skikkelig for oss første helg i januar, med løp nesten hver helg frem til april-måned.

Børre Helgerud

Sesongens viktigste mål for meg er å kjempe om ungdomstrøya i Visma Ski Classic, som blir gitt til beste løper under 26 år totalt i cupen. Ellers er sesongs viktigste løp Marcialonga, Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Disse blir sett på som de tre største langløpene, og jeg har som mål å markere meg kraftig på disse løpene og vise at sørlendinger kan gå på ski!