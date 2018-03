Christian Tveit til Vindbjart

VENNESLA: Så bestemte endelig den trivelige Farsund gutten Christian Tveit seg for å spille for VFK i 2018. Og det er vi veldig glade for!

Christian er blitt en spiller med lang fartstid. Også innen toppfotballen. Han har vært i mange toppklubber, dog uten å få ut sitt fulle potensial. Og det skyldes nok først og fremst fordi han har vært uheldig med skader. Så får vi håpe og tro at dette året er Christian sitt år med tanke på å unngå dette. For da blir det suksess.

Ettersom undertegnede har fulgt med på lokalfotballen i årevis, har jeg også vært kjent med Christian sine gode kvaliteter i lang tid. Derfor er det ikke noen stor overraskelse at han oftere og oftere viser tegn til gammel storhet. Han er allerede godt på vei, og når Christian kommer i skikkelig god fysisk form, da kommer denne gutten til å bli en hit.

Dette er en spiller som har målteft, er en god avslutter, har generelt god teknikk og har et godt fotballhode. Dessuten kan han bekle flere posisjoner.

Navn: Christian Tveit

Født: 10. Januar 1992

Tidligere klubber: Farsund, Lyngdal, MK, Start, Nest-Sotra, Arendal og Fløy.

Posisjon: Angrep

Yrke/utdanning: Student

Høyde/vekt: 184 cm/80 kg

Ambisjoner: – Spille hver kamp og sørge for at Vindbjart er med å kjempe i toppen av avdelingen. Jeg har fortsatt lyst til å utvikle meg som fotballspiller, derfor passer VFK bra.