Spis godt, vær aktiv nok og nyt desember!

Det er ikke til å komme unna – vi står med begge beina godt plantet inn i fristelsens måned med tanke på stillesittende kos med fet og søt mat. Men for all del – ikke la beina bli stående stille og vær gjerne bevisst dine valg av julemat.

Vi har vel alle hørt at det er hva man spiser mellom nyttår og jul som er viktig for kropp og helse, ikke valgene man tar mellom jul og nyttår. Det kan jeg saktens si meg enig i, men når fristelsene er på plass i butikkene allerede mens bladene på trærne er røde og gule, kan perioden med ekstra inntak av julebrus, pepperkaker, julepølser- og skinker fort bli dobbelt så lang. På den annen side, jula er neppe tiden for å gå ned i vekt, men det er i alle fall ingen grunn til å ødelegge en god fysisk form man har bygget opp over tid.

Det er imidlertid ikke alltid like lett å motivere seg for fysisk aktivitet og trening når man helst vil sitte inne og spise julegodteri. Da kan det være greit å kjenne til at når du sitter stille i sofaen tar det ca. tre timer å forbrenne en porsjon risengrynsgrøt eller nærmere halvannen time å forbrenne et par skiver juleskinke. Da er det et betraktelig bedre valg å hjelpe kroppen til økt energiforbruk. Man angrer sjelden på valget om å trø over en både lang, bred og høy dørstokkmil og få bevegd seg noe – framfor å synke enda lenger ned i sofaen. Prøv selv!

I tillegg har de fleste faktisk tid til å bevege seg når julefreden senker seg. Det handler i stor grad om å ta bevisste valg. Jeg har erfart at sterk vilje og gode avtaler er nødvendige stikkord. Gjør avtaler med andre om å være fysisk aktive sammen i jula, og husk at de beste samtalene ofte kommer på tur!

Det skal ikke så mye til

Vi trenger ikke løpe tre runder i lysløypa eller sykle mil etter mil for å få en helsegevinst. La oss heller minne hverandre på at all aktivitet er bedre enn ingen! For mange handler det også om å bryte opp tiden vi sitter stille. Og julehøytida handler i stor grad om å sitte: stadig nye kaffe- og julekakesammenkomster, langtekkelige måltider, alle tradisjonelle julefilmer og serier som skal sees eller time etter time fanget inn i sosiale medier og annen skjermaktivitet. Selvsagt hører dette jula til, men vi må ikke glemme hva som trengs innimellom all stillesitting.

Ifølge de nasjonale anbefalingene bør barn/ungdom være fysisk aktive med moderat/høy intensitet minimum én time daglig mens voksne/eldre bør være fysisk aktive med minimum 150 minutter moderat intensitet per uke eller minimum 75 minutter med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av disse. Med bakgrunn i dette er det ingen grunn til å markere mørkere tider med daffere tider!

Gjør det til en vane å bevege deg minst en halvtime hver dag jula gjennom; aking eller tur på skøyteisen med barna, snømåking (hvis vi er så heldige å få snø i julegave), tur i skogen/nærmiljøet, spasere/sykle til butikken, styrketrening på stuegolvet eller på lekeplassen eller planlegg husarbeidet som en treningsøkt. La julereinholdet bidra til både rent hus og en friskere, mer opplagt kropp!

Desembers fristelser

Parallelt med å holde den fysiske formen ved like skal det heller ikke så mye til for å bevisstgjøre oss våre kostholdsvaner de kommende uker. I det følgende har jeg samlet fem tips til hvordan man kan håndtere førjulas og julas spiselige fristelser. Kan noen passe for deg?

Forsyn deg med mindre enn øynene behager, tygg sakte og nyt hver munnfull! Nektariner, appelsiner, klementiner, persimon og epler er eksempler på frukter som er spesielt gode i jula og passer bra som julesnacks. Til tross for at nøtter er kaloririke, inneholder de mye av det sunne, umettede fettet og er gode alternativer som mellommåltider eller snacks. Kjøp gjerne nøtter med skall. Dette hører den tradisjonsrike jula til og medfører at man bruker lengre tid på å nyte en håndfull nøtter. Ta deg god tid til å kjenne etter om hva som er årsaken til at du har lyst på noe søtt, salt eller fett i skapet. Er du virkelig sulten? Kjesken? Kjeder deg? Lei deg? Og hvis du er sikker på at litt juleknask vil gjøre deg godt så tenk på kvalitet framfor kvantitet. Prøv å holde en ukerytme også i jula slik at det ikke blir lørdag hele uka flere uker på rad. Det kan også vært smart å unngå å spise mye søtt og fett på dagtid og heller unne seg en liten dessert på kvelden.

Medisterkaker, ribbe, pinnekjøtt, kakemenn, smultringer, knekk, delfiakake og julekake. Fristelsene er mange – og de smaker godt! Og selvsagt skal vi spise og kose oss – men kanskje det moderate er det beste? Et godt tips er å nyte hver munnfull og kjenne etter på den gode, tradisjonelle smaken av jul. For selv om førjulstida og romjula er en eneste stor fristelse, er det mulig å unngå at den medfører mange ekstra kilo som tynger inn i det nye året. Det er små grep som skal til for at starten på 2019 ikke blir ekstra tung – og det er egentlig ganske lett: Det er mengden det kommer an på; kos deg med litt mindre julegodteri og mye mer juleaktivitet!

Tips til et smartere julebord

* Start gjerne med en suppe, skalldyr, røykelaks, eller spekeskinke og melon. Forsyn deg gjerne rikelig av pynten på fatet.

* Velg mye fisk eller rent kjøtt (som kalkunfilet). Velg sjysaus eller brun saus framfor ribbefett.

* La minst 1/3 av tallerkenen være fylt med grønnsaker. Forsyn deg med surkål, rødkål, ertestuing og kålrotstappe. Det smaker nydelig!

* Ikke fyll tallerkenen til randen. Hvis du ikke er mett etter å ha spist det du har forsynt deg med, kan du heller forsyne deg en gang til.

* Velg mer fruktbaserte framfor krembaserte desserter. En eksotisk fruktsalat og sorbé is kan være like godt som karamellpudding og multekrem.

* Husk at sukkerholdig og alkoholholdig drikke er kaloribomber. En halvliter brus eller øl inneholder ca. 200 kilokalorier. Et glass vin omtrent halvparten. Gjør det til en god regel å drikke minst ett glass vann mellom hvert glass alkoholholdig drikke; vann inneholder 0 kalorier, 0 søtningsstoffer og er vanedannende!

* La kvelden bli ekstra lystig med dansing! Det setter også fart på forbrenningen og fordøyelsen. Her trenger du ikke holde igjen på noe! Det er ikke stilen på dansegolvet som er av betydning men hvor lenge du holder ut.