Vigør slo Donn i NM-kvalik

KRISTIANSAND: 4. divisjonslaget fra Hellemyr vant 2-1 over 3. divisjonslaget fra Lund.

Donn åpnet kampen best og hadde ballen mest den første halvtimen av 1. omgangen. Men et disiplinert og hardtarbeidende Vigør-lag holdt motstanderen unna de store sjansene. Siste kvarteret overtok Vigør mer og mer, men lagene gikk til pause på 0-0 i en sjansefattig omgang.

2. omgang ble, sett med Vigør-øyne, en fartsfylt omgang. Bruntrøyene styrte omgangen fra første minutt. Etter to skudd i tverrligger lyktes Ulrik Ferrer med å sende bortelaget fortjent opp i ledelsen halvveis ut i 2. omgang. Vigør fortsatte å kjøre matchen, spilte flott angrepsfotball og var solide defensivt. Ole Marius Gundersen scoret 2-0 på et flott frispark fra ca 18 meter. Da trodde de fleste at seieren var i boks, men da dommeren la til fem minutter var det fortsatt mulighet å komme tilbake for Donn.

Tre minutter på overtid reduserte lakkskoklubben til 1-2 og en viss spenning forble i matchen, til dommeren omsider valgte å blåse av kampen. Etter vår vurdering var det en fullt fortjent seier til Vigør, en seier som i realiteten kunne, og burde, vært tre-fire mål større. Men i cupen holder det å score flere mål enn motstanderen.

Det gjenstår fortsatt et kvalik-hinder før det er muligheter for å møte Start i 1. runde i NM. Noe som ville vært en god start på klubbens 100-årsjubileum i 2018.

Vigør viser at de er i rute til sesongstart og reiser fredag på en ukes treningsleir til Spania for siste forberedelser inn mot seriestart 7. april mot Randesund.