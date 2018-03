100 på treski-festival på Eikerapen

ÅSERAL: Det begynte som en litt sprø idè på en venners-venner fest. Beregnet for en venneflokk som satset på sosial avkopling. Og endte opp som en braksuksess med 100 deltakere. Som hadde endevendt loft for gammelt skitøy og skrudd ned de gamle treskiene fra hytteveggen. Nå satser Eikerapen Alpinsenter på at neste år bør målet være minst 300 deltakere.

Finn Olaf Hauge

Det var grunneier og en av de få fastboende på Eikerapen Rune Åsheim, som tok initiativet til den første Treski-Festivalen. Og han var tydeligvis ikke alene om å synes at dette var en glimrende idè. For i løpet av et par vinteruker tegnet det seg nesten 100 deltakere. Og her var det ingen lettvinte løsninger. Det er nedlagt minst 1000 timer for at deltakerne skulle fremstå i sin beste skrud. Og fredagskvelden inviterte grunneieren til preppekveld i garasjen. Også her med solid fremmøte.

Finn Olaf Hauge

Treski-Festivalen åpnet med et spesialkomponert stev fremført av Jan Arild Bjørndalen. Før initiativtakerens kone Gro varmet opp deltakerne med moderat oppvarming. Første post på programmet var fellesstart med mål på Storeslåtta oppe i turløypen på Eikerapen. Og Kaare Arvid Knudsen (Mandal) og Aina Bjørndalen kunne innkassere bestemannspremiene som de første som passerte målstreken. I herreklassen måtte det målfoto til for å kåre vinneren.

Finn Olaf Hauge

Etter suppe, gløgg, kaffe og pølser sto hopprenn normalbakke på programmet. Med langrennsski fra gamle dager var det få som klarte stående hopp. Og alpinsenterets egen styreleder var en av de mange som måtte nedpå i den improviserte hoppbakken. Vinner ble Kristian Haldorsen i voksenklassen, som stilte i tidsriktig Kongsberg-antrekk. Mens Otto Bokn fra Tau i Rogaland vant ungdomsklassen.

Finn Olaf Hauge

Dagens høydepunkt var nok uansett utdelingen av bestemannspremiene for beste antrekk. Rolf Kristian Egeli (Mandal), Brita Bøhn (Kristiansand) og Trygve Eikerapen Kjellby (Åseral) stakk av gårde med de gjeve trofeene.

Planene for neste års Festival er allerede påbegynt. After-Skièn på Rabben Pub viste at lokalitetene må utvides. Så neste år planlegges utendørs festivaltelt i tillegg. For å huse de 300 deltakerne man har som mål.

Finn Olaf Hauge