Her er alle vinnerne av Umbro Cup

KRISTIANSAND: Også i år har tilbakemeldingene vært positive, og allerede er planleggingen til neste års 50-års jubileum startet. I løpet av helgen ble det spilt kamper i flere haller rundt om i Kristiansand-området, og flere av de lokale skolene og barnehagene huset spillere fra andre byer og fra flere nasjoner. Hele 201 lag deltok og 1360 spillere overnattet i området for å kunne delta i helgen. Det ble servert over 2700 enkeltmåltider til cupdeltakere, hvorav ca 90 spillere nådde til finalespillet.

Under årets Umbro Cup var det flere nye pause-aktiviteter å finne, for de som hadde litt tid mellom kampene. Vipers hadde stand både i Gimlehallen og Aquarama for å fronte sin håndballskole, og det ble arrangert både boblefotball og sumobryting i Gimlehallen. I Aquarama bad kunne man delta på skattejakt inne i badeland flere ganger til dagen, både lørdag og søndag. Som vanlig kunne deltakerne få oppleve disco eller filmkveld på kveldstid lørdag.

Sju finaler gikk i Gimlehallen søndag ettermiddag. Her ser du fem øvrige gullvinnere og én sølvvinner:

