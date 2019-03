ØIF Arendal sikret sølv – klar for gullkamp

ARENDAL: ØIF har Elverum på innbyrdes oppgjør foran seriefinalen i Terningen Arena, og klarer seg dermed med uavgjort i seriefinalen. Den spilles i Terningen Arena søndag, med kampstart klokka 18. ØIF leder serien foran siste runde, med samme poengsum som Elverum (33 poeng).

ØIF lå under til pause i onsdagens kamp mot Drammen og hadde en dårlig start på andre omgang, men plutselig eksploderte det.

Lindell best

– Fantastisk, en magisk atmosfære. Tidvis var det litt slurv og vi kommer fem mål bak en periode, men så snur vi det og scorer sju mål på rad og tar ledelsen. Da viser vi moral og hva som bor i dette laget, slår Martin Lindell – kåret til ØIFs bestemann – fast etter kampen.

Fakta: Kampfakta ØIF Arendal – Drammen 30–28 (13–15) Sparebanken Sør Amfi, 1830 tilskuere. Dommere: Lars Jørum, Håvard N. Kleven Utvisninger: ØIF 3×2 min. DHK 1×2 min. Flest mål DHK: Håvard Johannesen 6 mål. Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Adrian Evensen, Josip Vidovic 2, Martin Lindell 5, Niklas Moltke Kristensen, André Lindboe 7, Sondre Paulsen 2, William Fiala Gjermundnes, Herman Vildalen 2, Eirik Heia Pedersen, Laurits Mo Rannekleiv 3, Olaf Richter Hoffstad, Jesper Munk 6, Sander Løvlie Simonsen 3.

Nå er det klart for gullfinale til søndag mot Elverum.

– Nå er det fullt fokus på gull. Det er ingen som husker hvem som blir nummer to, slår Lindell fast.

Han beskriver forsvaret som magisk i avslutningen, og skryter samtidig av André Bergsholm Kristensens målvaktspill.

– Han sto fantastisk, konkluderer Lindell.

– Vanvittig trykk

André Lindboe noterte seg for sju scoringer og er klar som et egg for gullfinalen mot sine gamle lagkamerater i Elverum til søndag. Han mener kampen mot Drammen var litt rotete, men at det var et drama slik håndball skal være.

– Vanvittig kult, det sier seg selv. Vi kommer bakpå en periode, men får en del kontringer som gjør at vi kommer tilbake i kampen. Det var vanvittig trykk gjennom hele kampen og full fyr.

– Nå er det en kamp igjen og det blir en vanvittig ramme, med 2400 Elverums-folk og 100 arendalitter i Terningen Arena. Det blir garantert liv og en av de kuleste kampene denne sesongen. Jeg gleder meg stort, smiler Lindboe.

Marinko Kurtovic var kjempestolt og meget godt fornøyd med at elevene leverte varene.

Og han takker også noen helt spesielle for at ØIF klarte å snu det.

Takker publikum

– Publikum i dag var enormt gode. Det er slik det skal være. I dag hjalp de oss til å vinne kampen, påpeker han.

Han mener det var omleggingen til 5-1-forsvar som sørget for at det ble to poeng og fortsatt et hakk foran i gullkampen.

– Den attityden guttene viser etter å ha ligget fem mål under, den er enorm. Drammen løser ikke oppgaven og utfordringen vi gir dem med 5–1. Vi får masse energi og gjør det vanskelig for dem. Vi tar dem rett og slett på senga, smiler Kurtovic.

Nå som sølvet er i boks, gleder han seg over at laget har tatt et steg framover fra forrige sesong.

Da endte ØIF på tredjeplass i eliteserien. Denne sesongen blir det minst sølv. Med uavgjort på søndag er gullet sikret.

– Fantastisk å ta et steg framover. Dette gir oss en positiv fordel i sluttspillet, med at vi får siste kamp hjemme i både kvartfinalen og semifinalen.

– Nå gleder vi oss som små barn til søndag. Det blir et enormt trykk. Vi må stå i 2×30 som vi sto den perioden vi snudde det i dag, slår han fast.

SLIK VAR KAMPEN:

Det var å sikre seg minst sølvmedaljene som sto på menyen i Sør Amfi. Poeng ville være ensbetydende med at det vil bli minst sølv på hjemmelaget.

Starten av første omgang ble preget av en del feil begge veier. ØIF tok ledelsen 1–0 og 2-1, men gjestene fra Drammen slo tilbake. Etter fem minutter lå ØIF under med 2–3. Drammen fortsatt med å holde på ledelsen sin de neste minuttene. Etter ni minutter lå ØIF under med 3–6 og det var nok noen som da begynte å bite negler i Sør Amfi.

ØIF kom tilbake med to raske scoringer av Martin Lindell, som sørget for at det sto 5–6 etter ti minutter.

Det så ut til å gi guttene blod på tann, for nå begynte det å sitte bedre. Bakerst hadde Kristijan Jurisic flere gode redninger, mens det framover ble fungerte hakket bedre enn i innledningen. Fra tre mål bak, gikk ØIF opp til 9-8-ledelse da kvarteret var spilt.

Spenningen i Sør Amfi var stor foran de ikke akkurat overfylte tribunene.

Etter 20 minutter sto det 11–10. ØIF hadde muligheten til å øke, men misset et straffekast. Også Drammen hadde sine muligheter, men skuddene tok som regel Jurisic seg av. Dermed sto det også 11–10 da 25 minutter var gått.

Med fire og et halvt minutt til pause utlignet Drammen til 11–11.

André Lindboe sørget for 12-11, men bare for å se at det ble 12–12 i neste angrep. ØIF misset i sine to neste angrep, som gjorde at det ble 12–13 med to minutter igjen av omgangen. Nok en gang ble det en del rot i angrep, som sørget for at Drammen skaffet seg to måls forsprang.

I siste sekund av omgangen sikret Drammen seg et straffekast, men André Bergsholm Kristensen sørget for at ballen, satt av Gøran Sørheim, ikke gikk mellom stengene. Dermed lå ØIF under 13–15 ved halvtid.

Uttellingsmessig i prosent var lagene ganske like før pause. ØIF hadde 13 på 24 skudd, mens Drammen hadde 15 på 27 avslutninger.

I starten av andre omgang så det rett og slett ut som ØIF-guttene hadde blitt værende igjen i garderoben. Drammen holdt lekestue i noen minutter. Etter 35 minutter sto det 15-19, før det ikke lenge etterpå ble 15–20.

Så kom en helomvending vi knapt har sett maken til. Med Josip Vidovic i en framskutt rolle bakover, koblet ØIF om. André Bergsholm Kristensen fikk redningene sine, som igjen skapte kontringer som både André Lindboe og Sander Simonsen visste hvordan de skulle utnytte.

En mer og mer frustrert Kristian Kjelling på Drammens benk måtte se ØIF score sju ganger på rad og lede 22-20, før gjestene fikk redusere til 22–21 etter 45 minutter.

Like etter ble det 22–22 og dramaet i Sør Amfi ble enda mer intenst.

Drammen fikk en omdiskutert sjumeter etter 16.30. Den satte Christian Spanne i mål og dermed var gjestene tilbake i føringen.

Men ikke lenge etter satte Lindboe inn 23–23 fra kanten.

Da Drammen kunne øke til to måls ledelse like før 20 minutter, var Bergsholm Kristensen på plass med en ny redning av et straffekast.

I stedte sørget Josip Vidovic for 24-24, en ball som så vidt var over streken. Og i neste angrep sørget Martin Lindell for 25–24 i den intense og spennende kampen. Like etter ble det 25–25 ...

Ved 55 minutter sto det 26–26.

Med tre minutter igjen hadde ØIF en tomålsledelse, takket være Martin Lindell og Jesper Munk. André Lindboe hadde sjansen til nærmest å punktere kampen med tre minutter igjen – og gå opp til tre mål – men ballen gikk i tverrliggeren.

Da Drammen tok time out med 27.21 spilt, ledet ØIF 28–26. Da var speakeren i hallen så hes at det knapt var stemme igjen. Det samme var publikum, som reiste seg de siste minuttene.

Både Drammen og ØIF misset et angrep hver, før gjestene scoret til 28–27.

29.08 var gått da Marinko Kurtovic la inn sitt siste time out-kort.

Sondtre Paulsen tok saken i egne hender og brøt gjennom Drammens forsvar. Drammen svarte, men Josip Vidovic sørget for 30–28 og seriesølv – minst!!!!