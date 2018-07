Feiret jubileum med ny bane

MANDAL: Lørdag 14. juli stod jubelen i taket og applausen runget til en salutt da dette nærspillsområdet ble åpnet på en dag da klubben arrangerte både Jubileumsturnering og Jubileumsmiddag.

Alf Skagestad

Dette prosjektet ble mulig etter at en av klubbens medlemmer donerte 100.000 kroner til et formål som skulle glede mange, og komme klubben til gode. Med disse midlene, samt tippemidler, og noe fra egen kasse i klubben kunne prosjektet realiseres. Det skal også sies at det ligger en del dugnad inne i dette prosjektet for å få det til.

Fakta: Fakta Mandal Golfklubb Mandal Golfklubb etablert 1993, og er Norges sydligste golfbane. Banen har ni hull, klubbhus og treningsfasiliteter. Mandal golfklubbs hjemmeside

Treningsfeltet er sammensatt av en større green med fire hull, fire utslagsmatter fra 10 til 50 meter og en større sandbunker for trening på nærspill. I tillegg er hele terrenget rundt greenen formet og klippet slik at det simulerer en kupert bane for alle typer innspill.

Alf Skagestad

Klubben håper på at dette området kan benyttes av alle klubbens medlemmer, besøkende spillere og ikke minst alle byens innbyggere som har lyst til å starte med golf – eller er nysgjerrig på golf generelt. Hvis man ikke har golfkøller selv, så er det mulig å låne dette fra klubben.

Alf Skagestad

Mandal Golfklubb er en klubb som for tiden jobber med rekruttering og da spesielt fokusert på barn og unge. Klubben ser behovet for at golf har et lavterskeltilbud for de som ønsker å starte, samtidig som man kan ivareta de som har spilt en stund og har forskjellige grader av ambisjoner. Dette nærspillsområdet faller naturlig inn som en del av denne satsingen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Alf Skagestad

Torsdag var nettmedarbeider i MGK ute og tok noen bilder av medlemmer som trente på dette nye treningsfeltet. Familien Førsund samt noen tilreisende venner hadde en liten treningsøkt før de skulle ut på banen å spille.

Alf Skagestad

– Dette er et meget bra tilskudd sier Gunnar Førsund, som selv er medlem i klubben.

Alf Skagestad

– Man kan hente mye slag på å trene godt på nærspill i golf. Vi spiller golf alle fire i familien, og kan sterkt anbefale dette som en familie-sport. Måten golf spilles på mht poengberegning og handicap gjør at minstemann kan slå pappa når som helst på en god dag ute på banen, sier han.

Alf Skagestad

De håper å se mange nye ansikter på treningsfeltet utover i sesongen, og de skal bli tatt godt imot av klubbens eksisterende medlemmer.

Alf Skagestad

Dette er helt i tråd med klubbens motto som er: Mandal Golfklubb – et godt sted å være!