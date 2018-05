Seier til Roar Lindland i åpningsløpet

BARCELONA: Lyngdølen kjørte også inn til en 16. plass totalt i helgas løp.

Roar Lindland er i gang med nok en travel sesong bak rattet på forskjellige Porsche 911 GT3 Cup-biler. Hovedsatsingen er imidlertid årets Porsche Mobil 1 Supercup, som går som forløp til Formel 1-rundene i Europa, samt finalen i Mexico. Målet er soleklart, og det er å vinne kategorien Pro Am.

Sesongen startet på best mulig måte med både pole position og seier i denne klassen.

– Det var viktig å legge denne grunnsteinen for resten av sesongen. Jeg slet litt på kvalifiseringen, men klarte likevel å ta pole position. I løpet kjørte jeg taktisk og gjorde alt jeg kunne for å unngå trøbbel. Det var viktig for meg å fullføre med et godt resultat, forklarer Roar Lindland.

Skandinavisk fight

Lindland var også innblandet i en liten skandinavisk fight med danske Mikkel Pedersen og svenske Gustav Malja. Lindland hadde tempo til å følge begge, men valgte å ikke ta noen sjanser, ettersom både dansken og svensken ikke deltar i Pro Am-klassen.

Til slutt ble den en 16. plass totalt i det 29 biler store startfeltet, og en ganske klar seier blant Pro Am-førerne. Fjorårets sammenlagtvinner Michael Ammermüller vant løpet totalt. Det neste løpet for Roar Lindland i Porsche Supercup er i Monaco om to uker.

– Jeg kommer nok til å gå for samme strategi der. I Monaco koster en feil mye da man fort går i autovernet, så derfor blir det viktig å kjøre med innsiden av hodet og forsøke å plukke så mange poeng som mulig.

Carrera Cup Scandinavia

Roar Lindland kjører i år også Porsche Carrera Cup Scandinavia, hvor han sesongdebuterte på svenske Knutstorp forrige helg. I de to løpene ble det henholdsvis femteplass og sjetteplass, og sammenlagt etter to runder ligger Roar på en femteplass.

– Løpene på Knutstorp gikk ganske bra, og det var morsomt å komme tilbake til en svensk bane for første gang på mange år. Banene i Skandinavia er veldig annerledes enn banene vi kjører på i Supercupen, så det krever litt tilvenning, men jeg tror det blir riktig bra etter hvert.

Det neste løpet i den skandinaviske serien er allerede den 19. mai på Rudskogen i Norge.

– Det skal bli veldig moro å kjøre hjemme i Norge igjen, og jeg håper å hevde meg i toppen som jeg gjorde på Knutstorp. Løpet til helgen blir også en viktig oppvarming foran Porsche-festivalen på den samme banen i september, avslutter Roar Lindland.