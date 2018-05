Trial-brødre hevdet seg mot norgeseliten

SKIPTVEDT: De to første norgescup-rundene ble arrangert i Skiptvet i Vestfold denne helga. Det var ei helg med supre forhold og mye bra kjøring.

På lørdagen så begynte gutta bra. De hadde en god flyt, men var litt ufokuserte noen plasser. Førsterunda var ikke helt super, men de jobbet for å forbedre seg på andrerunden og det klarte de. Jarand-Matias trakk det lengste strået og ble nummer seks. Nils-Johan ble nummer sju og Jacob-Olaus nummer åtte. Alt i alt en grei start på i den første runden av norgescupen.

Se Nils-Johan få seg et ufrivillig bad i bunnen av dette innlegget (video)

Søndagen startet ikke så bra for gutta. De startet i en lang kø som forfulgte dem hele førsterunden. Det ble mye stillesitting og ble dermed vanskelig å få opp spenningsnivået. Nils-Johan hadde et stort krasj som ga en vond nakke og blaute klær resten av løpet. Andrerunden ble noe bedre for Nils-Johan og Jacob-Olaus, mens Jarand-Matias forbedret med hele 22 prikker. Etter en svak førsterunde ble det en 7. plass på Jarand-Matias. Jacob-Olaus havnet på samme plass som lørdagen og Nils-Johan ble nummer 9, til tross for det store krasjet.

17. mai reiser Jarand-Matias til første VM-runde i Spania. Lørdagen er det kvalifisering til løpet, som blir sendt på TrialGP Fim Trial World Championship. Og søndag er selve VM-løpet.

