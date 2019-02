Våg J16 leder nasjonal eliteserie

KRISTIANSAND: Kun tre lag kvalifiserer seg til Bringseriens nasjonale sluttspill, som spilles i Drammen første helg i april. Våg har ti seire og kun ett tap og leder sin pulje. Det er veldig jevnt i toppen hvor Trauma har samme poengsum som Våg, mens Charlottenlund ligger ett poeng bak. Våg møter begge disse lagene i siste Bringrunde i mars og kan avgjøre selv om de kvalifiserer seg til sluttspillet.

Karusshallen var pyntet til fest da Våg sto som arrangør av helgas Bringrunde i Karusshallen. Foreldregruppa fikk masse skryt for å ha skapt en god ramme og et rekordstort publikum skapte god stemning.

Fakta: Kampfakta Våg leder Bringserien J16 1 Våg 20 p 2 Trauma 20 p 3 Charlottenlund 19 p 4 HK Eidsberg 19 p VÅG – SON 30–19 (14–9) Emilie Vekterli 7 Emma Støkken Årikstad 6 Veriana Veliqi 5 Emma Ingrid Linnea Lindal 4 Maren Andrea Nørsett 2 Ida Frigstad 2 Lise Hag Tellefsen 1 Marte Kallhovd 1 Sina Lervik Corrigan Emma Hermansen 1 Julie Tømte Bergersen 1 Thea Fjelde Olsen Natalie Byklum Jenny Nguyen Mai VÅG–LØRENSKOG 27–20 (8-10) Veriana Veliqi 8 Ida Frigstad 6 Marte Kallhovd 5 Lise Hag Tellefsen 2 Emma Ingrid Linnea Lindal 2 Maren Andrea Nørsett 2 Jenny Nguyen Mai 1 Emilie Vekterli 1 Thea Fjelde Olsen Hedda Schmidt-Johnsen Julie Tømte Bergersen Emma Støkken Årikstad Natalie Byklum Emma Hermansen

I første kamp var Son motstander. Vågspillerne var oppildnet av den store heiagjengen på tribunen og fikk overtaket tidlig i kampen. Toppscorer i kampen, Emilie Vekterli (sju mål) var spesielt fornøyd med forsvarsinnsatsen:

– Vi sto veldig bra i forsvar mot Son. Når vi først setter forsvaret, fungerer også angrepsspillet godt. Da blir det lettere for målvakt og plukke ballen og kaste kontringspasning til kant eller bakspillerne som trykker til i ankomsten.

Finurlig forsvarsvariant

Våg J16 har hatt gode resultater i flere år allerede og Emilie forteller at hovedgrunnen til at de vinner så mange kamper er at de har jobbet fram en forsvarsvariant som motstanderne sliter med å komme forbi.

– Jobben vi gjør i forsvar er det viktigste og at vi er gode bakover hjelper oss til å vinne mange kamper. Vi ligger som reger 5:1, men ofte blir det nærmere 3:2:1-forsvar.

2002-årskullet har alltid vært mange spillere og styrken til laget utover godt forsvarsspill er at de har mange som kan bidra i kampene. Emilie forteller at laget har en veldig god bredde og at de som regel har mål fra alle spilleposisjoner.

Emilie synes det var gøy at det ble arrangert Bringrunde hjemme i Karusshallen.

– Det var helt rått! Vi hadde en stor supportergjeng som heiet godt og hjalp oss til seier mot Son. Foreldregruppa gjorde slik at dette arrangementet var gøy for alle som var i hallen.

Hevet seg etter pause

I søndagens andre kamp var Lørenskog motstander for Våg. Første omgang ble en nedtur spillemessig for hjemmelaget hvor spillet kladdet. Lørenskog ledet 10–8 ved pause.

Sina Corrigan forteller at spillerne var så begeistret for spillet i den første kampen mot Son og at de ikke helt hadde klart å legge den kampen bak seg da dommeren blåste i gang kampen mot Lørenskog noen timer seinere.

– Vi fikk ikke til vårt spill og vi klarte ikke å få til det samarbeide som vi ønsker det. Det ble mer en mot en og vi spilte ikke som et lag. Vi var ikke bra nok i forsvar og det dro vi med oss over i angrep også, hvor vi ikke hadde nok trøkk mot mål.

Trener Kai Corrigan og spillerne ble i pausen enige om at det som ble vist de første 25 minuttene, det var ikke Våg jenter 02. Det var så mange som hadde kommet til Karusshallen for å heie og spillerne ønsket ikke å skuffe supporterne. Alle gikk i seg selv og spillerne bestemte seg for å spille som Våg jenter 02 resten av kampen.

–Pausepraten hjalp, smiler Sina Corrigan, vi snudde kampen gradvis og spilte oss bedre og bedre. Vi løp på alle sjansenen våre og alle var på. Vi var ikke bare den ene personen lenger, alle gjorde sine oppgaver og da viste vi oss som Våg jenter 02 igjen, sier hun fornøyd.

Fornøyd Våg-trener

Trener Kai Corrigan oppsummerte denne runden slik:

–Vi har tre veldig gode omganger i helga. En omgang hvor vi kanskje undervurderer motstanderen, vi gjør i hvert fall ikke det vi skal og ligger under til pause. Så snur vi det og vinner med ni mål i andre omgang. Da viser vi hvor vi skal være.

– Jeg synes vi har prestert veldig bra gjennom alle Bringrundene egentlig. Nå har vi lagt grunnlaget, og vi har mulighet til å avgjøre selv i den siste runden i mars. Det store målet for sesongen er å komme til det nasjonale sluttspillet i Bringserien. Nå ligger vi på toppen av tabellen foran den siste runden, men det blir en veldig tøff helg hvor vi møter Trauma og Charlottenlund som ligger rett bak oss. Jeg håper det ikke blir oss som tar den sure fjerdeplassen. Men dette tror jeg vi skal klare. Vi vet hvordan en fjerdeplass smakte etter det nordiske mesterskapet.

– Alt i alt var dette en kjempebra helg. Vi var arrangør og vi har en foreldregruppe som har gjort en kjempejobb. Veldig god ramme, masse publikum, Vågsangen runget i hallen–alt var som det skulle være, konkluderer trener Corrigan.