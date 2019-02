Årets første test for Amazon og Gimletroll

KRISTIANSAND: Fra lørdag formiddag til søndag ettermiddag handler det kun om kvinnefotball i Sørlandshallen, og det blir da anledning til å se noen av de beste seniorlagene i Rogaland, Agder og Telemark. Bryne, Staal og Stathelle kommer for å spisse formen foran seriestarten.

– Vi gleder oss til å måle krefter mot gode lag i turneringen, og håper dette blir en tradisjon kommende sesonger, sier Amazon-trener Tommy Egeli.

Fakta: Sørlandets vinterferiecup 2019 Gruppespill lørdag (2 x 30 min.) Kl. 11.00: Amazon Grimstad – Gimletroll (gruppe A) Kl. 12.20: Stathelle – Team Agder (B) Kl. 13.40: Staal – Amazon Grimstad (A) Kl. 15.00: Bryne – Stathelle (B) Kl. 16.20: Gimletroll – Staal (A) Kl. 17.40: Team Agder – Bryne (B) Plasseringskamper søndag (2 x 45 min.) Kl. 09.00: A3 – B3 Kl. 11.00: A2 – B2 Kl. 13.00: A1 – B1

I kraft av sin status som 1. divisjonsklubb er hans mannskap naturlig nok favoritter i turneringen, og lista er da også lagt høyt i år:

– Vi sikter mot opprykk til Toppserien. Laget har beholdt sin sørlandsprofil, men krydres nå også av toppspillere fra Finland og Danmark, forteller Egeli.

Stjerner

På grunn av skader og landslagsaktivitet er bare 17 av 25 spillere med i Sørlandshallen, men det blir ifølge Amazon-treneren nok av profiler å se. Den finske toppkeeperen Marjukka Mikkonen og den danske stjernen Mette Lorentzen kan være verdt et besøk alene.

Amazon Grimstad

I likhet med Amazon spiller også vi i Gimletroll våre første kamper for året. Sammenslåingen med Donn for tre uker siden har naturlig nok satt sitt preg på oppkjøringen, og jeg tror ikke man skal ha for høye forventninger til helgas kamper.

Vi har mye å jobbe med fordi spillerne ikke kjenner hverandre ennå. Samtidig er det godt å få en tidlig pekepinn på hvor lista bør ligge. I så måte er dette en glimrende anledning til å få noen svar to måneder før sesongstart. Vi må bruke tida fram mot serieåpningen godt.

Team Agder

Nettopp Amazon og Gimletroll møtes i åpningskampen lørdag, men allerede i neste oppgjør får publikum stifte bekjentskap med et tredje lokalt innslag. Team Agder består av spillere fra de nevnte klubber, samt unge talenter i Våg, Randesund og Sørfjell.

Både Gimletroll og Amazon har flere spillere enn det er plass til på ett lag, og ved å supplere med gode talenter fra andre lokale klubber får flere muligheten til å vise seg fram.

De som ikke finner veien til Sørlandshallen i helga, kan likevel få med seg kampene direkte, da de overføres via Facebook-siden «Gimletroll kvinner 2019».

Kort om lagene

Etter å ha mistet nøkkelspillere halvveis i fjorårssesongen, falt Amazon fra andre- til sjetteplass på tabellen, men med solide forsterkninger fra blant annet Finland og Danmark er målsettingen klar: Opprykk til Toppserien. Cupen i Sørlandshallen blir lagets første kamper sammen i 2019.

Amazon Grimstad serieåpner i 1. divisjon borte mot Øvrevoll Hosle 13. april.

Hovedtrener er Tommy Egeli, som tok over ansvaret foran 2017-sesongen.

Tok fire poeng på to kamper i opprykkskvalifiseringen i høst, men mistet likevel 1. divisjonsplassen på målforskjell. Har beholdt nøkkelspillerne og har fått inn sju nye spillere som styrker topp og bredde, og forventer å kjempe med Fyllingsdalen og Viking om seriemesterskapet. Slo Amazon Grimstad 2–0 i en treningskamp i Sørlandshallen i fjor, men tapte 0–5 for Toppserielaget Klepp nå i helga.

– Slipper vi for mye skader og får litt stang inn bør vi ha et godt nok lag til å kunne juble ved sesongslutt, sier lagleder Jone Horpestad.

Hovedtrener er Terje Nesse, og i teamet sitt har han blant annet med seg tidligere Toppserie-spiller Eirin B. Kleppa og tidligere eliteseriekeeper Roger Eskeland.

Serieåpner i 2. divisjon avdeling 4 borte mot Vestsiden-Askøy 7. april

Gimletroll

«Nye» Gimletroll har en stall på over 30 spillere etter sammenslåingen med Donn, og bør ha gode forutsetninger for å framstå i en bedre utgave enn i fjor. Da det ble en skuffende sjuendeplass med 21 poeng på 20 kamper, ett poeng foran nyopprykkede Donn.

Møter Urædd og Rygene i treningskamper neste helg, og serieåpner i 2. divisjon avdeling 2 borte mot førstnevnte lag 28. april.

Stathelle Fotball

Stathelle

Damelaget ble etablert så seint som i 2017, og har på to år rykket rett opp fra 4. til 2. divisjon! Sesongens mål er å etablere seg i divisjonen med et veldig ungt mannskap, der cirka halvparten av spillerne er under 18 år. Forsterkninger er hentet inn i form av rutinerte Emma Stiansen og Lina Lanner, som har kommet fra henholdsvis Nanset og Urædd i år.

Hovedtrener er Mads Ove Tangen.

Stathelle spiller i samme avdeling som Gimletroll, og møter Eik Tønsberg hjemme i sin første seriekamp 29. april.

Rykket opp fra 3. divisjon høsten 2017, og ble nummer fem i 2. divisjon i fjor etter å blant annet ha slått seriemester Bryne 2–0. Med uavgjort i siste kamp mot Haugar (tap 1–2) ville Staal tatt tredjeplassen. De svarte og grønne har ikke ambisjoner om å kjempe i toppen i år, men blir definitivt ei lei nøtt å knekke for konkurrentene i Sørlandshallen.

– Vi kommer til Kristiansand med en ung tropp, da flere av våre etablerte spillere er ute denne sesongen, sier Holger Austvoll, som er trener sammen med Hallgeir Hinna.

Klepp 2 er første motstander i serien for Staal 27. mars.

Team Agder

Spillere fra Amazon Grimstad og Gimletroll utgjør stammen i Team Agder, men talenter fra Randesund (Tuva Væting og Julie Lossius), Våg (Emma Pettersen) og Sørfjell (Rebekka Ausland og Emma Pabst) får muligheten til å prøve seg på et nivå høyere enn hva de ellers er vant til. Lagleder er Larry Rotschild, som har vært knyttet til Amazons trenergruppe de siste årene.