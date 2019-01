Tre verdensmestre fra Sørlandet

De tre deltok i veteran-VM i hopp i Vikersund der Jon Grindland fra Oddersjaa tok sølvmedalje og Ingebrigt Sørbø fra Gjerstad sikret seg to bronsemedaljer.

Medalje på bursdagen

For «bursdagsbarn» Steinar Møvik, trener og tilrettelegger for de unge i Oddersjaa når han ikke hopper selv, ble det i tillegg til gullmedaljen en sølvmedalje i K65-bakken (med hopp på 47 og 48 meter) den dagen han rundet 67 år. Gullet vant han med et hopp på 34,5 meter i K45, samme bakkestørrelse som Oddvar Iveland gikk til topps i (med et hopp på 35 meter). Møvik hopper i 65–69 årsklassen, mens «ungdommene» Iveland og Grindland (hoppet 31 meter) deltar i 55–59 årsklassen.

Over 100 deltakere fra åtte land konkurrerte i 45-, 65- og 105-metersbakkene i Norges mest kjente skianlegg etter Holmenkollen. Dessuten var det kombinert med langrenn på Vikersund IFs helårsanlegg på Brunes.

Fra 33 til 79 år

Yngste deltaker var 33 år, mens eldste påmeldte var respektable 79 år.

– Eldstemann var Kåre Holmen fra Stordal IL på Sunnmøre. Han hopper i 45-metersbakken, og deltar i kombinert, forteller en imponert Ole Gunnar Fidjestøl. Den tidligere storhopperen var rennleder i Vikersund.

Den største bakken veteranene fikk hoppe i var K105-metersbakken. Her er bakkerekorden hele 122 meter. Bakken er den nest største bakke i Vikersund hoppsenter, kun slått av skiflyvningsbakken. De eldste deltakerne i 105-metersbakken fyller 68 i løpet av året.

Hopperne representerte Finland, Ungarn, Russland, Slovenia, USA, Sverige, Tyskland og Norge. Veteranene hopper i forskjellige aldersklasser.