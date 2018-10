Tøff sesongstart for AK28

KRISTIANSAND: Til tross for at damene på AK28 imponerte stort i de to første offisielle kampene denne sesongen, henholdsvis runde 2 og runde 3 i NM senior, har dessverre ikke den gode flyten fortsatt inn i serien i 2. divisjon.

I de fire første kampene i serien har AK28 møtt Grane på bortebane (38-23), Sandefjord på bortebane (33-25), Våg på hjemmebane (23-35) og Pors på hjemmebane (27-31).

Lite lyspunkt

Søndagens kamp mot Pors var kanskje et lite lyspunkt, sammenlignet med de tre andre kampene. Da så man til tider ser et lag som kriget i forsvar, og som fikk igjen for dette i fremoverspillet. Men det holdt ikke, og damene måtte nok en gang gå poengløse av banen.

I 2. divisjon er det tøffere tak, og man blir raskere straffet når det gjøres dårligere vurderinger eller tekniske feil. Dette har damene virkelig fått kjenne på, og blitt straffet med mange kontringsmål.

Mangler den gode AK-gløden

Kaptein Mona Solaas synes gløden og fighterviljen i laget ikke har vært der den skal være, og hun føler ikke laget har fått vist frem hvem AK28 egentlig er ennå.

– Vi er kjent for humør og galskap, og det fikk vi heldigvis vist litt mer frem i søndagens kamp mot Pors.

Flere spillere ute

Det har vært få spillere på trening de siste ukene, og vi har måttet trenere sammen med både Gimletroll og AK28 J16 innimellom, for å kunne være nok spillere til å spille på to mål, forteller kantspiller Benedicte Olsen, som grunnet en meniskskade er blant dem som har sett de tre siste kampene fra sidelinjen.

Kan poengene komme i Rogaland?

Neste utfordring for AK28-damene er dobbelhelg i Rogaland mot tabelltopp Nærbø lørdagen, og mot Hinna søndagen. Kan AK28-damene finne igjen gløden og endelig ta sine første poeng i serien?

