Våg-tap mot tidligere lagvenninner

KRISTIANSAND: Grane tok tidlig initiativ i lokaloppgjøret, men Våg var godt med i første halvdel av første omgang. Da 18 minutter var spilt lå Våg bare ett mål bak på 7-8. Men så gikk det i stå angrepsmessig og Våg scoret ikke flere mål de siste 12 minuttene. Bortelaget benyttet anledningen til å komme sju mål foran til pause, 7-14. Denne perioden på slutten av første omgang ble matchavgjørende. Selv om Våg spilte uavgjort i andre omgang, endte kampen med sjumålstap 24-31.

Fakta: KAMPFAKTA VÅG – GRANE ARENDAL 24 – 31 (7-14) 2. divisjon damer, avdeling 3 Mål Våg: Karine Emilie Dahlum 9 Mathilde Flo Hjetland 4 Merlinda Qorraj 4 Martine Kårigstad Andersen 4 Stine Elisabeth Solum 2 Desirée Sundtjønn 1 Benedicte Udjus Aurora Wangberg Kvalnes Anna Thompson Vilde Aas Tuva Thorstad Lilleås Eila Mølnvik Tjøm June Smith

Linjespiller Desirée Sundtjønn var ikke fornøyd med prestasjonene til Våg og hun kommenterte dette etter kampen.

– Vi møter et godt forberedt Granelag, med gode og en del rutinerte spillere. Vi finner egentlig ikke flyten i kampen, og kommer bak fra start. Etter hvert henter vi oss inn, men hver gang vi spiser oss innpå med 1-3 mål, så kjører de fra. Vi gir fra oss mange gratismål ved å skyte tidlig i blokka til midtforsvaret deres, som resulterer i at Grane kan kjøre ankomst så si alene mot vår målvakt.

– Jeg er langt ifra fornøyd med prestasjonene, og vi er nødt til å gå i oss selv å analysere hva vi bommer på/hvilke avgjørelser som burde vært annerledes. Hvordan kan vi skape mer trygghet i spillet, og hvordan kan vi skape fart i ballen. Dette mangler vi i kampen mot Grane, og mot et topplag så holder ikke våre prestasjoner denne gang, dessverre.

Tvillingsøstrene Elisabeth og Anne Charlotte Rosenvold har mange sesongen bak seg i Karusshallen som Vågspillere. De er nå inne i sin andre sesong i Grane. Anne Charlotte uttalte dette etter kampen:

– Det var gøy og litt merkelig på samme tid å være tilbake i Karusshallen, siden man har så mange minner fra den hallen. Våg er ganske forandret siden vi spilte her med Hanne Andve og Martine Rønning. Men for all del, det er et ungt lag med gode kvaliteter som de kan utvikle. Den største forskjellen fra da vi var i Våg føler jeg er at vi var mer samspilte da, mens nå er det mer individuelt spill. De har ny trener, og det tar litt tid å få spillet på plass.

– Vår målsetting i Grane er å kjempe i toppen. Vi som var med i fjor ble i Grane til tross for nedrykket, og det var en grunn til det. Vi ønsker direkte opprykk tilbake til 1. divisjon.

PS! Våg ligger på åttendeålass med fire poeng etter seks kamper. Grane Arendal topper avdelingen med sju strake seire i 2. divisjon.