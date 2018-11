Sørlandssvømmerne slo til i Nordsjøstevnet

KRISTIANSAND: Malene Rypestøl (17) fra Team Sør/Vågsbygd SLK, og med røtter i Varodd svømmeklubb, hadde en eventyrlig helg i Nordsjøstevnet i konkurranse med sterke svømmere fra 11 land og samtidig under utdeling av pris på Idrettsgallaen.

Fredag satte hun en oppsiktsvekkende sterk norsk juniorrekord på 200m medley med tiden 2.10.69 - 2.11 sek bedre enn klubbvenninnen Sofie Reisænens tidligere rekord og bare 2/100 sek svakere enn den norske seniorrekorden til Ingvild Snilldal fra 2012. Ingvild var på dette tidspunkt en dyktig internasjonal svømmer med deltakelse i EM, VM og OL.

Tiden ga henne en suveren seier i eldste juniorklasse og andreplass i superfinalen uansett årsklasse.

Så fulgte en ny kretsrekord for seniorer da hun som første sørlending kom under 1.10 på 100m bryst. Hun forbedret Sofie Reisænens seniorkretsrekord med 4/10 sek til 1.09.47 og satte personlig rekord med 1,1 sek.

Grimstad-jente knallet til

Her må vi ta med at like gamle Juni Helene Iversen Refstie fra Grimstad, som nå svømmer og trener med Team Sør/KSA, perset med 1.7 sek til 1.10,17 - like over Sofies gamle kretsrekord. Juni har utrolig nok perset med 7,7 sek i høst.

Malene avsluttet med 8,39,47 på 800m fri i superfinalen og tok her sin andre sølvmedalje i superfinalen. Dette er 3/10 sek etter hennes egne bestetid i landet uansett klasse.

Hun fortsatte så lørdag med norsk bestenotering siste året på 400m fri hvor hun senket sin egne seniorkretsrekord med 1 sek til flotte 4.11.12 som ga bronse i superfinalen men en solid seier i klassen. Før idrettsgallaen rakk hun også å vinne 100m rygg i klassen med 1.01,03.

Søndag avsluttet hun like godt med å vinne 200m fri ( 2,01,97 ) i klassen og gikk så til superfinalen på 100m medley hvor hun like godt satte norsk juniorrekord nok en gang med 1,01.44 - 0,23 sek under den tidligere norske juniorrekorden.

Malene ble ikke tatt ut til VM-troppen i Kina senere i høst, men var like ved. Mye tyder på at landslagstreneren så absolutt har henne i kikkerten ved første store anledning. Tre semifinaler i ungdoms-OL for 14 dager siden og ytterligere fremgang denne helgen gjør henne kanskje til den mest spennende svømmer blant kvinnene for tiden.

Mange fine prestasjoner

Utover Malenes supre svømming var det en rekke fine prestasjoner av de øvrige sørlendinger.

Johannes Hope (19) fra Team Sør/KSA satte ny juniorkretsrekord på 50m fri med pene 23,43 og 16-åringen Theodor Bernstein fra Grimstad, som nå svømmer og trener med Team Sør/Vågsbygd, vant sin klasse med 24,05 tross skulderproblemer.

Ole Marius Rist Jensen (17) fra Team Sør/KSA viser at toppformen er i anmarsj etter solid pers med åtte sekunder til 4.29.84 på 400m medley, nest beste tid på Sørlandet gjennom tidene etter like gamle klubbkameraten Dennis Aateigen, som dessverre må gjennom en operasjon i den ene albuen og akkurat nå trener alternativt. Ole Marius har hatt en egen evne til å komme sterkt i mesterskapene og vi gleder oss til å se ham i spesielt i medley-øvelsene under junior-NM om 14 dager.

Vi har nevnt Juni Helene Iversen Refsties flotte prestasjon på 100m bryst fredag, men lørdag kom hun i tillegg helt ned i 58,88 også på 100m fri.

Sammen med 18-årige Dina Svege, Flekkefjord-jente i Team Sør/KSA, med 59.07 vil de kunne ha et godt lag for Team Sør i junior-NM sammen med Malene Rypestøl og flere fremadstormende svømmere med Cathrine Fagge, Team Sør/Vågsbygd (100m rygg 1,05,85) og Team Sør/Mandals Malin Larsen Syvertsen (16) med 1.00,75 på 100m fri i spissen.

To 16-åringer fra Team Sør/KSA gjorde gode prestasjoner på 200m fri og 400m fri og perset grundig. Andreas Håbesland Klausen gjorde 1,56,70 og 4.07,11 og Birk Lee Johansen 1,59,77 og 4.13,30 og blir viktige svømmere for Team Sør i ungdomsmesterskapet om 14 dager, spesielt på stafettene!

Solid ettervekst på Sørlandet

Adina Ringsbu (15) fra Varodd gjorde flere gode løp med 29,66 på 50m rygg og 1.05.84 - henholdsvis 1. og 2. plass i årgangen i landet! Også i Adina har Varodd fått frem et flott talent i likhet med Malene Rypestøl!

Vi merker oss også en fin 400m fri av like gamle Terese Syvertsen, også hun fra Varodd med 4.39.64. I det hele tatt har Varodd en flott gjeng med jenter og gutter som kan gjøre det godt i stafett i ungdomsmesterskapet

14-årige Tiril Rørvik fra Team Sør/Mandal kom helt ned i 1,06.28 på 100m butterfly og hun kan følge opp en fin butterfly - tradisjon i Mandal helt tilbake til Heidi Ringsø og Maj Hillesund i 80 og 90-årene. Hun raderer deres årsklasserekorder i stilartene.

Også blant guttene finner vi spennende svømmere. 13-åringen Martin Holteberg fra Farsund gjorde pene 1,03.21 på 100m medley og 2,01.35 på 200m fri og seiler opp i ÅM-sammenheng.

14-åringene Jonas Oudastøl fra Vågsbygd og Mats Andre Andreassen fra Grimstad presterte 100m bryst på 1.10,86 og 100m medley på 1,04,52 og like bak dem Farsunds Lucas Paturel med 2,08,74 på 200m fri.

Endelig ser vi en lovende 13-åring i Oscar Erklev fra Vågsbygd med flere pene tider og spesielt 100m butterfly med 1.08.41.

Mye tyder på at vi vil oppleve mye god svømming av sørlendingene i ungdomsmesterskakapet ( 16 år/yngre ) og i junior-NM om 14 dager.