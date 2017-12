Vindbjarts supersupporter har vært på 104 fotballarenaer

VENNESLA: Stian har sett de fleste kampene både til Vindbjart og Vindbjart 2 i år. Han heier også på Start, og i England er det West Bromwich Albion som gjelder.

Stian tvitrer for @vindbjartfk, og i år har vi kunnet følge live tweets fra VFKs kamper både i Trondheim og Bergen samt mange andre steder. I tillegg til å være VFK-supporter på sin hals, er Stian en ivrig «groundhopper», noe som betyr at han «samler på» fotballarenaer. Han har registrert hele 104 steder hvor han har sett fotball live.

Denne sesongen ble det en del nye baner mens han fulgte første- og andrelaget rundt i Norge/distriktet. Det ble en begredelig poengfangst denne sesongen mens Stian fulgte VFK rundt omkring i landet. Av ti kamper ble det ni tap. Da gikk det langt bedre for andrelaget. Hele åtte bortekamper vant de på rad!

Stian har også fått sett noen kamper i utlandet i år. Han har sett en kamp på nivå 3 i Mexico, en La Liga-kamp på Kanariøyene mellom Las Palmas og Real Betis og ikke minst sitt kjære West Bromwich hjemme mot Leicester. Symptomatisk for sesongen til Stian ble det tap, og «Baggies» sliter i bunnen av tabellen når det nærmer seg jul.

Selv om det ble nedrykk for Vindbjart, så dabber ikke interessen for lagets største fan. Han har skumle planer for neste sesong, og kommer sikkert til å følge både første- og andrelaget på bortebane også i 2018.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Les Stians blogg om 2017 på bortebane her