Veien mot toppen

Sesongen 17/18 i gang for fullt, og jeg befinner meg nå i Østerrike. Jeg ble invitert med på treningssamling med juniorlandslaget som skal vare fram til 18. desember.

Sommeren min gikk med til mye trening og jobb for å være klar for årets sesong, både fysisk og økonomisk. Jeg har aldri jobbet så hardt før en sesong og føler meg veldig klar for denne vinteren. HSG (Hovden Skigymnas) ga meg en unik mulighet til å dele opp mitt siste år på videregående, så dette har gitt meg mer tid til snowboardsatsingen min.

Privat

I høst var jeg på to utenlands samlinger i Alpene, jeg tilbrakte én måned i Saas-Fee, Sveits og to uker i Hintertux, Østerrike. Her fikk jeg satt grunnlaget på snø før konkurransesesongen starter.

Fjorårets sesong var en stor opptur for meg, jeg deltok både i nasjonale og internasjonale konkurranser. Min største bragd i fjor var å få en 3. plass og en 4. plass i europacupen i Bulgaria, dette gjorde at jeg endte på en 10. plass sammenlagt i europacupen.

Målene mine for denne sesongen er å bli bedre på snowboard og sikre meg noen gode resultater. Å få delta i en verdenscup hadde toppet det hele. Vi får se hva vinteren bringer, men jeg er topp motivert, og dette er noe jeg virkelig jobber for.