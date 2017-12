Hockey for jenter og kunstløp for gutter

KRISTIANSAND: Nærmere 150 barn og voksne tok turen til Idda Arena da de to klubbene inviterte til åpen dag. Det ble satt opp stasjoner hvor barna blant annet kunne forsøke seg med hockeykølle eller gjøre piruetter som en ekte isdanser. Det ble servert boller fra Grim Bakeri og varm kakao.

Jaran Skeivoll (7 år) driver med fotball og håndball, og i dag hadde han på seg kunstløpsskøyter for første gang.

– Det er litt vanskelig, men kjempegøy, sier Jaran når vi spør hva han synes om kunstløp.

Gøy å prøve noe nytt

Moren forteller at han elsker å forsøke nye ting og at han alltid har vært flink motorisk, og det å kjenne at man mestrer ting er en god følelse. Hun sier at dette definitivt er noe han gjerne vil prøve igjen.

Seks år gamle Eleah har vært med på kunstløp i to år allerede, og er en kløpper på skøyter. Det å få muligheten til å leke seg med hockeykølle og skyte mål synes hun er veldig gøy.

– Det er veldig bra å lære nye ting og få hjelp til å prøve ishockey, og få hjelp av de andre til å skyte på mål, sier hun.

Ønsker å fjerne stereotyper

Idda Ishockey og Kristiansand Kunstløp har nylig inngått et samarbeid hvor de fokuserer på det at både gutter og jenter kan drive med både ishockey og kunstløp.

-Vi ønsker å ha et tilbud som passet for alle. Vi opplever i dag at barna smilte når de gikk rundt på isen, de voksne koste seg også veldig. Vi håper at vi med dette felles arrangementet fikk vist frem litt bredde i de ulike idrettene, sier Charlotte Bergum Nilsen.

Edvardt Vinjar Saugen er selv ishockeyspiller, og trener for U11 på Idda Ishockey. Han er veldig imponert over isdanserne, og ser bare positive sider ved at hockeyspillere prøver seg på isdans.

- Kunstløp er skøyteteknisk fantastisk imponerende. Balansen som kreves er kjempebra å jobbe med for en ishockeyspiller, i tillegg til bevegelsene, sier Saugen.

Begge klubbene er veldig klare på at åpen dag også blir arrangert i 2018.