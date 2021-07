Har gjennomført UEFA A-lisenskurs

MANDAL: For et drøyt år siden var Per Gunnar Laudal blant de heldige trenerne i Norge som ble plukket ut av Norges Fotballforbund til å gjennomføre UEFA A-lisenskurs. Kurset gjør at Laudal, mest kjent som «PG», nå er kvalifisert til å trene lag i OBOS-ligaen og Toppserien i tillegg til å være assistent i Eliteserien. Men viktigere er det at han har høstet mye erfaringer som kommer godt med i utviklingsarbeidet i MK.

Laudal er en viktig del av den sportslige satsingen i MK. Han leder utviklingsavdelingen fra 14 år og opp til junior og er trener for juniorlaget. MK har ambisjoner om å gi et så bra tilbud som mulig til de som ønsker å legge ned tid og innsats for å utvikle seg som spillere, og klubben har som mål å bli den beste utviklingsarenaen for unge spillere vest i Agder. Laudal er sentral i dette arbeidet, og derfor er det utrolig bra for klubben at han nå har fått A-lisens hos det europeiske fotballforbundet UEFA.

Høstet erfaringer

Selv sier Laudal at kurset var lærerikt og interessant, og trenerne som deltok kunne høste erfaringer av hverandre. Samlingene ble ikke like store som planlagt som følge av pandemien, men utbyttet var likevel stort.

– Jeg tok kurset for å utvikle meg som trener og få tilbakemeldinger på hvordan jeg er i trenerrollen. Det som var utfordrende var å bli evaluert av andre kursdeltakere, og evaluere andre i praksisøkter. Samtidig var det veldig lærerikt, og man må reflektere hvordan man løser forskjellige situasjoner i trenerrollen, sier Laudal.

– En ting jeg så frem til var å treffe andre trenere og få impulser fra dem. På grunn av pandemien ble det mindre grupper enn normalt, men det gjorde også at man fikk tettere kontakt med de på samme gruppe. Det synes jeg var veldig fint. Ellers var det praksissamlingene som jeg synes var mest interessante og som utfordret meg i min trenerrolle, sier han.

Veileder

Som veileder hadde Laudal Toni Ordinas, som nå er akademisjef i Lillestrøm SK. Tidligere har han vært hovedtrener for Stabæk i Eliteserien, og han har et stort kontaktnett hos de største klubbene i Europa.

I høst var Ordinas i Mandal for å følge Laudal i en kampforberedende økt med påfølgende kamp med G14-laget. Laudal skryter av innsatsen spillerne på guttelaget la ned for å få en så god gjennomføring som mulig. På kurset har det også blant annet vært seminarer via Teams og skriftlige oppgaver.

– I tilbakemeldingene på praksisoppgavene var han mest opptatt av hvordan vi formidlet og om vi fikk frem ønsket læring til spillerne. Han la fort merke til om spillerne responderte på våre aktiviteter og min måte å få frem budskapet, sier Laudal.

Det ble også gjennomført en individuell evaluering med Ordinas, som kom med tilbakemeldinger og tips til hvordan Laudal kan utvikle seg ytterligere i sin trenerrolle.

Ordinas selv sier at Laudal viste en imponerende energi på treningsfeltet, og at han var spennende å jobbe med.

– Det var interessant å se hvordan han ledet laget og oppmuntret spillerne. Han er en trener som med sin entusiasme kan hjelpe laget og spillerne til å vinne over motstandere med bedre ferdigheter. Jeg er selv fra Spania og ser opp til trenere som Mourinho og Guardiola. De har denne lidenskapen for fotball og en personlighet som man ser hos topptrenere, sier Ordinas.

– Per Gunnar stiller veldig høye krav til seg selv og jeg kjenner igjen denne lidenskapen som topptrenere besitter, sier han.

Satser på unge spillere

Som en sertifisert kvalitetsklubb er MK opptatt av trenerutvikling og kompetanse. I tillegg til å utvikle trenere har klubben også opprettet et samarbeid med toppfotballinjen ved Mandal videregående skole. MK samarbeider også med lokale klubber og har etablert MK-akademiet med åpne treninger for ivrige barn og ungdom som ønsker å utvikle seg.

– Gjør vi en god jobb nedover i klubben og skaper et godt treningsmiljø og en god kultur, så kommer det også garantert til å bli produsert gode spillere i tiden som kommer, sier daglig leder i MK, Inge Nilsen.