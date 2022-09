MANDAL: Etter to år med pandemipause framsto Mandalsmaraton i ny drakt. Arrangementet er flyttet til siste lørdag i august og det løpes nå i ei sentrumsløype som viser fram byen på en flott måte: Vakre Furulunden med løypa langs Sjøsanden, innom sentrum og gjennom Malmø. Denne 41. utgaven av arrangementet samlet flere deltakere enn noen gang før. 46 løp maraton, 214 løp halvmaraton og 276 løp Mandalsmila.

Se video av starten på Mandalsmila:

I ny maratonløype vant Kim Bertheussen fra Kristiansand og Randi Marie Dyrkolbotn fra Mandal Halse I.L. på henholdsvis 2.46 timer og 3.05 timer i herre- og dameklassen. Nummer to i herreklassen, kristiansanderen Thor Martin Pedersen, kom i mål to minutter bak Randi. Så fulgte Inger D. Saanum på 3:10. Innen de neste 2 minuttene kom Simon Odland og Oddlaug Odland, begge fra Varhaug.

Løperne uttrykte stor glede over den nye løypa, og publikum støttet godt opp. Arrangøren uttrykket imidlertid at det burde vært en ekstra vannstasjon i løypa, varmen tatt i betraktning.

Kim Bertheussen Foto: Ivar Gogstad

Randi M. Dyrkolbotn Foto: Ivar Gogstad

Hele 214 løpere løp ut på halvmaraton fra Giers Karis Plass klokka 11. De eldste er eldst, sier ordtaket, og i begge klassene gikk bestetida til klassen 50–54 år. Jaroslaw Sosin fra Grimstad Planteskole ble klokket inn på 1:18 og Linda Bråtveit fra Konsmo I.L. på tida 1:42. Sivert Oftedal, Mandal og Halse I.L. og Gaute Grastveit fra Kristiansand ble henholdsvis nummer to og tre i herreklassen. I dameklassen vant Linda Bråtveit fra Konsmo foran Rita Kristoffersen fra Gjerstad IL og Caroline Viervang fra Sparebanken Sør BIL.

Spreg Trening bidro med oppvarming foran hver start, og de arrangerte familieløype i sentrum med stor suksess. Mange familier tok del i aktivitetene som hadde inspirasjon fra Mesternes mester, forteller Irene R. Skuland.

I Mandalsmila ble det et lokaloppgjør på herresiden med Erik Udø Pedersen, som representerer Ullensaker/ Kisa IL, og Lars Aanensen fra PWC. Pedersen vant på sterke 30.41, med Lars 1:21 minutt bak. Gabriel Ingebretsen fra Kristiansand Løpeklubb var 3:02 minutter bak vinneren. Hilde Landheim fra Ren-Eng, FIK – Friidrett var 2:39 foran Trine Holmer-Hoven fra Kristiansand Løpeklubb. Liselotte Farstad fra Mandal Maskinering ble nummer tre.

Sprek oppvarming. Foto: Ivar Gogstad

Styreleder i MHI, Jallis Eriksen, er fornøyd med gjennomføringen og at Norges nest eldste maraton er på banen igjen etter pandemien. Han bemerker at det er svært hyggelig med en så bred deltakelse fra vest og øst. Avslutningsvis poengterer han at det er viktig å ikke stoppe å være aktiv. Vi hadde fire deltakere på maraton i klassene over 77 år, sågar over 80 også.

Mandal og Halse I.L. samarbeidet med Spreg Trening i forberedelsene og under arrangementet. Ifølge styreleder Jallis Eriksen og Irene R. Skuland fra Spreg Trening er motivet å arbeide sammen for å få flere til å ta del i løping og aktiviteter. Sågar er mottoet at «gogging» er lov, sier de begge. Samarbeidet handler om folkehelse og ufarliggjøre det å løpe.

– Samarbeidet har gitt resultatet. Vi ser det på bredden og i antall deltakere, det er gledelig, sier Jallis Eriksen.

Resultater:

maraton menn

maraton damer

halvmaraton menn

halvmaraton damer

Mandalsmila menn

Mandalsmila damer

Foto: Ivar Gogstad

Foto: Ivar Gogstad

Foto: Ivar Gogstad

Nummer 5 Inger Saanum, nummer 9 Oddveig Odland. Foto: Ivar Gogstad

Odd Gunnar Tveit t.h. Foto: Ivar Gogstad

Nummer 290 Tor Geir Kvinen og nr 230 Lars Kristian Larsen. Foto: Ivar Gogstad

Nr 27 Anne Lill Larsen,, nr 39 Vera Nystad, nr3 Gisle Handegård og nr 41 Coleen Delane-Skibsrud. Foto: Ivar Gogstad

Anne Bjørsom i front. Foto: Ivar Gogstad

Foto: Ivar Gogstad

Foto: Ivar Gogstad

Foto: Ivar Gogstad