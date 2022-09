KRISTIANSAND: Onsdag ble UIA-løpet arrangert for første gang etter flere års pause. Arrangørene fra linjeforeningen Trisalus inviterte Kristiansands befolkning til en stor folkefest av et løp, til inntekt for årets tv-aksjon som går til Leger Uten Grenser. Over 300 deltakere meldte seg på og bidro til en god sak.

Trine Hammerstrøm Mjåland (vinnertid 14.01) og Kristian Tjørnhom (vinnertid 12.13) slo til med sterkt løp og endte øverst på pallen. Trisalus fikk inn hele 40.000 kroner til inntekt for Leger Uten Grenser, i hovedsak gjennom påmelding til løpet.

Fra starten på onsdagens løp. Foto: Brage Daniel Lillebo/Isak Fagermo

Hovedansvarlig for løpet, Kristoffer Fuglerud Ask, sier seg veldig godt fornøyd:

– Det gikk over all forventning, med tanke på at vi ikke har erfaring med å arrangere løp fra tidligere. Vi har fått god hjelp og støtte fra blant annet Kristiansand Løpeklubb og frivillige. I løpet var det et mangfold av aldersgrupper, der alt fra ivrige og energiske studenter til løpende mammaer og pappaer var med. Ask forteller at det var viktig at løypa hadde en passende distanse og lite stigning, slik at den var mest mulig overkommelig. For gjennomføring av løpet har Trisalus involvert ulike fagområder på UiA. Førstehjelpsteamet besto av sykepleierstudenter, i kiosken var det salg av matprodukter fra ernæringsstudentene som bidro til et sunt påfyll, og på arenaen var kommunikasjonsstudentenes fotograf-ansvarlig.