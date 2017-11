Audnedal hedret sine mestre

Det var 20-åringen Tore Vrålstad som i juli ble norgesmester junior i pistolskyting i klassen militær, hvor han fikk 100 av 109 poeng. I klassen grovpistol fikk han 2.plass. Det gjorde han også i klassen finpistol. I september gikk turen til Sverige og nordisk mesterskap. Der vant Tore individuelt gull i juniorklassen med 118 av 120 poeng. Juniorene fra Norge vant også laggull.

Fredrik Ågedal (21) har to år vunnet bilcross junior. I 2016 vant han NM i bakkeløp og fikk en 4.plass i rallycross. I 2017 slo han til med seier både i bakkeløp og rallycross (begge klasse 3) og kunne juble over dobbelt NM-gull. Men kamp og spenning har det vært, som i første runde i rallycross da det måtte målfoto til i A-finalen. Fredrik kom først, bare tre tusendeler skilte ham og hans næmeste konkurrent.

Søren Snartemo kunne i 2016 feire sitt tredje NM-gull på seks år i nasjonal klasse. Men han gav seg ikke med det. I 2017 ble han igjen NM-mester sammen med Arne-Ingvar Stulen i klassen firehjulsdrevet bil. Et av disse løpene gikk på Konsmo-området og her var datteren Emilie kartleser. Kjøringen her gikk meget bra, men de bommet litt på tidsintervallene.

Nå ser alle fram til 2018-sesongen og nye, gode plasseringer. NMK Konsmo har flere dyktige unge sjåfører som også kan få topplasseringer i 2018, så dette blir spennende. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre!