Blytung seriestart for Arendal

ARENDAL: Arendal er spådd å være blant opprykksfavorittene i sin avdeling i Postnord-ligaen. Den første seriekampen var det derimot ikke opprykkstakter over.

Norac var klargjort for fest, sola skinte og stemningen var god i forkant av kampen. Da lagene kom på banen tok det derimot ikke lang tid før det ble relativt stille. Trondheims-laget tok tidlig kommandoen, og allerede etter et par minutter så vi at bortelaget hadde skumle planer lørdag ettermiddag.

Kjapp scoring

Etter først å ha kommet på et par farlige tilløp fikk Stjørdals-Blink sin første ordentlige sjanse etter drøyt fire minutter. Sjansen resulterte i sesongens første baklengsmål, signert Sondre Hopmark Stokke.

Trener Steinar Pedersen var klar på sine tanker om kampen, og hvordan den forløp.

- Totalt sett er jeg selvfølgelig skuffet over prestasjonen, men det som kanskje skuffer mest er at vi ikke møter opp til kampen. Allerede fra start blir vi satt under kraftig press og glipper tidlig, sier Pedersen, og sikter til det første baklengsmålet som kom etter fire minutter.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Den tøffe starten var tung å svelge for et passivt Arendal-lag, og heller ikke etter baklengsmålet løftet spillet seg spesielt mye. Arendal slet med å skape ting fremover, samtidig som de stadig ble testet av Stjørdals-Blink sine kvikke angrepsspillere. Gjestene fra Trondheim var farlig frempå på hurtige overganger flere ganger før pause.

Mønsteret var ganske tydelig. Det var gjestene som var «mest på» før pause. Arendal-spillerne fikk sjelden til å true offensivt, og fem minutter før pause fikk gjestene straffe. Sondre Hopmark Stokke var igjen sikker da han fikk muligheten, og satte inn gjestenes andre mål fra krittmerket fem minutter før pause.

Følte seg snytt

To minutter senere følte Arendal-spillerne seg snytt for straffe da Rasmus Lynge ble felt i boksen. Dommer Jon Romuld Håversen lot situasjonen passere og dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-2.

Etter en prat i garderoben kom Arendal utpå igjen med noe mer energi og trøkk. Tendensene var bedre, men de store sjansene lot likevel vente på seg. Den mer positive tendensen spillemessig er uansett noe å ta med seg på en dag hvor det meste var galt for Arendal Fotball.

Også Steinar Pedersen var fornøyd med hvordan spillerne responderte, men er ærlig på at når kampen ble som den ble, så hjalp ikke det så mye på totalinntrykket.

To bytter

– Det er vanskelig å si en og en ting som gikk galt, men det meste var svakt. Vi har hatt en god vinter og vist gode ting på trening og spillerne har vært spent og gledet seg lenge. I dag så det mest ut som de gruet seg. Kanskje er det fordi dette var en tellende kamp, og at det står om poeng, sier Pedersen

Timen var passert da Steinar Pedersen tok et nytt grep fra benken. Jens Kristian Skogmo og nyervervelsen Conrad Wallem kom inn i et forsøk på å løfte spillet enda mer fremover i banen. Sjansemessig hjalp det dessverre ikke store. Med 20 minutter igjen var kampen punktert da Sivert Solli satte inn gjestene sitt tredje mål.

Resten av kampen var det heller lite positivt å ta med seg for Arendal. Med kampens siste spark på ballen kom også kampens siste mål, også det til Stjørdals/Blink. Dermed ble denne premieren noe helt annet enn det Arendal Fotball hadde håpet på. Med 0-4 i sekken i sesongens første kamp kan det bare gå bedre i ukene fremover.

Steg tilbake

Allerede neste mandag venter Brattvåg til ny kamp. Denne prestasjonen er Steinar Pedersen mest opptatt av å glemme.

– Prestasjonen i dag er bare å glemme, totalt sett, men vi må grave for å finne ut hvor og hvorfor det gikk galt. Det vi har gjort i vinter har vært bra, så dette var et steg tilbake.

Det var ingen tvil om hvem som var dagens beste på Norac stadion: Forza Arendal var i praktslag, og stod på med sang og god stemning gjennom hele kampen. All honnør til supporterne våre som står på for laget når alt butter imot.