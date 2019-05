UTØVERBLOGG: Etter NM for veteran i 2017 har jeg fokusert mest på fitness five. Men så savnet jeg styrkeløft og startet på igjen nå i januar. Mye av grunnen er følelsen av å løfte tungt og å føle meg sterk, men også alle de bra folka i IL Kraftsport. De er utrolig hyggelig og hjelpsomme. Jeg lærer noe nytt hver gang jeg trener sammen med de. Flere av dem er verdensmestere og godt voksne. Meget inspirerende!

Stevnet sist fredag skulle egentlig være en liten test på hvordan jeg lå an. Jeg har slitt med en vond skulder og en kranglete hamstring den siste tiden. Men som samboeren min Christian sier: No pain, no gain.

Iskald vektberegning

Jeg stilte i aldersklassen 40–49 år og i vektklassen -52 kilo. Jeg veide 51,85 kilo på konkurransedagen. Iskald beregning fra min samboer/trener.

Per-Åge Eriksen/Fotograf Eriksen

Til vanlig veier jeg 53-53,5. Tre uker før konkurranse begynte jeg på en nøye oppmålt kostplan fra Christian, selv om det var både påske og sydentur. Så lenge det er det som fungerer og jeg har et mål i sikte, er det et enkelt valg og jeg gjør det med glede om og om igjen.

Jeg hadde ingen smerter og kropp og hodet fungerte skikkelig bra på konkurransedagen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Rekordløft

Mine resultater var følgende:

* 107 kilo i knebøy.

* 63 kilo i benkpress.

* 150,5 kilo i markløft.

Det ble norgesrekord i alle tre øvelsene i tillegg til sammenlagt (320,5 kilo). Jeg fikk også andreplass i markløft i 40–49 år blant alle vektklasser. Det er jeg kjempegodt fornøyd med.

Jeg ble faktisk selv litt overrasket over at det skulle gå så pass greit i knebøy. Inne i hodet mitt så tenkte jeg at de må ha tatt på feil vekt, men det viste seg at kropp og hode fungerte nær optimalt.

Mitt hovedmål for denne sesongen er NM i åpen klasse, Dette blir mye tøffere for meg, men jeg har store planer om å sette personlig rekord i alle øvelsene. Og jeg har innmari lyst til å hevde meg i markløft, som er min favorittøvelse.

Vil bli europamester

Jeg sier som Walt Disney: «If you can dream it, you can do it». Jeg har heller ikke tenkt til å stoppe etter det, fra juli så er det fullt fokus på fitness five igjen. Da er det NM i september og EM i desember som jeg ønsker å stå øverst på pallen i. Som du skjønner, gidder ikke jeg å bry meg om janteloven.

Jeg liker å satse høyt og om jeg bommer så prøver jeg bare igjen og igjen og igjen. Så lenge jeg synes dette er gøy, og jeg har mer krutt i denne kroppen, så kommer jeg til å fortsette.

Les flere innlegg av Rita Simonsen her