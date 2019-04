Sørlandstalent fikk Hushovd-tips før Paris-Roubaix

Årets andre ritt i Nations Cup gikk søndag av stabelen for Oskar og resten av Morgendagens Helter-landslaget. Juniorene syklet de samme 17 brosteinspartiene som proffsyklistene før de kom i mål på Velodromen i Roubaix.

Trente med Hushovd

Allerede fredag morgen reiste Grimstad-gutten og resten av juniorlandslaget ut til Orchies i Frankrike for å starte forberedelsene til det store høydepunktet. I løpet av treningen fikk han verdifulle tips fra Thor Hushovd som selv har to pallplasseringer i den tøffe klassikeren.

– Paris-Roubaix er krevende for enhver syklist. Den norske troppen har mange talentfulle ryttere, og jeg håper at Oskar og resten av laget kan hevde seg i mange ritt utover sesongen, sier Hushovd, som er ambassadør for Equinor Morgendagens Helter.

Lars H. Doksæter

Treningen var i regi av Norges Cykleforbund og Equinors talentprogram Morgendagens Helter hvor selskapet støtter talenter innen idrett, kultur og realfag.

111 kilometer med råskap

Paris-Roubaix var et av sesongens store høydepunkt for de norske sykkeltalentene. Den 111 kilometer lange løypa viste seg fra sin tøffeste side på søndag og det ble dessverre ingen topplassering for juniorlandslaget i år. Oskar var i bakken tre ganger, men kom seg likevel i mål på Velodromen på reservesykkel. Selv om det ikke ble noe toppresultat, er Oskar fornøyd og synes dette var gøy!