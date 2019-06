UTØVERBLOGG: I helga ble årets 2. NM-runde i rallycross arrangert på Bollandsmoen i regi av NMK Melhus. Løpet startet lørdag med trening.

Treningen var også en kombinert kvalifisering til startoppstilling i 1. omgang. Jeg kjørte inn til en sjettetid på trening, som førte til 3. spor i 1. kvalifiseringsomgang. i 1. omgang ble det en tredjetid.

i 2. omgang startet jeg i 2. spor og kom ut som nummer to. Det ble en tredjetid også i denne omgangen. Før 3. omgang gjorde vi noen justeringer på bilen og satset på en bedre plassering. Dette lyktes vi med og det ble en andretid, kun tideler bak bestemann i klassen.

Rune Johannesen

4. omgang og finaler ble kjørt søndag. Jeg åpnet på søndagen med nok en andretid og var nå klar for 3. spor i A-finalen. Det viste seg at festet på startplaten var veldig ujevnt, så vi valgte å stille oss i 4. spor i stedet for 3. spor. Dette viste seg å være et smart valg.

I finalen tok jeg starten fra 4. startspor og suste rett opp i ledelsen. Jeg ledet finalen fra start til mål med god margin, og det var sykt deilig å kunne avslutte en slik helg med topplassering, spesielt etter stang ut i finalen på hjemmebane i forrige NM-runde.

Jeg må bare gi en stor takk til teamet som stiller opp og sponsorene som gjør dette mulig. Kommende NM-runde på Vinjarmoen hos NMK Fluberg på Dokka om knappe tre uker. Bare å glede seg!