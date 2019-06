Gedminas får EM-debut

KRISTIANSAND: Etter gode plasseringer i internasjonale turneringer og et nytt NM-gull er Mindaugas Gedminas fra AIK Lund tatt ut av NBF og Olympiatoppen til å representere Norge i EM i Minsk, Hviteussland. Avreise til mesterskapet er 18. juni og sammen med ham reiser Veronica Losvik fra Bergen AK, Aleksander Martinsen fra Oslo Bokseklubb og Hadi Srour fra Tønsberg-Kameratene. Disse skal kjempe om edelt metall i boksing og vi ønsker alle lykke til.

Gedminas melder følgende:

– For to uker siden var jeg på en stor internasjonal turnering i Tsjekkia, der bokset jeg mot verdensklasseboksere og klarte en sterk 3. plass. I det siste har jeg jobbet godt sammen med Olympiatoppen Sør og Hans Jørgen Rulffs fra Vipers Akademiet. Vi har styrket svake punkter og muskler i kroppen. Min trener Zyandi Arsaev har høye forventninger for mine prestasjoner i EM.

Sevina Ogn

– På boksetreningen har vi rettet mer fokus på tekniske, taktiske og mentale justeringer. Jeg er veldig disiplinert og fokusert med tanke på forberedelsene til hver eneste konkurranse. Store ambisjoner får meg til å sikte mot toppen. Det er ikke nok med deltakelse, jeg drar dit for å prestere på mitt beste og vinne alt som er mulig å vinne.

Sevina Ogn