KOK-løper vekslet først i Jukola-stafetten

– Å veksle først på Jukola er alle o-løperes drøm, sa en fornøyd Dag Blandkjenn etter helgas bragd.

Fire år etter at KOK vant stafetten var klubben igjen med på å prege stafetten.

I år hadde Kristiansand OK et herrelag på startstreken i Jukola, verdens største orienteringsstafett med 2000 sjumannslag på startstreken. KOKs ene lag besto av sju topp motiverte løpere alle med lokal tilhørighet klare for finsk midtsommernatt.

Jack Bjørnsen

Helgen ble tilbrakt ved en av de tusen sjøer ved Kangasala i nærheten av Tampere, omtrent to timers kjøring nord for Helsinki. Her ble laget tatt godt imot av Timo og sønnesønn som leide ut huset sitt til Kristiansands håpefulle for helga. Vi fikk servert tranebærjus som velkomstdrink, og saunaen ble fyrt opp for lagets eldstemann Eirik Heddeland Martens. Treninger fredag kveld og lørdag formiddag gjorde oss trygge på terrenget og ga passe god selvtillit.

På lagmøtet ble mål diskutert. Topp 40 ble sett på som et passe ambisiøst og realistisk resultatmål. Til slutt ble det satt til sub 40 (topp 39), spesielt siden Eirik gjerne ville vente enda et par år med å se 40-tallet.

Etter middag, lagbilde og at de fleste hadde krøpet til køys tidlig lørdag kveld kom også sistemann på laget på plass. Ståle Gjelsten hadde tatt veien helt fra Bardufoss for å løpe.

KOK stilte dessverre ikke med damelag i år. Damenes stafett, Venla-kavlen, ble vunnet at Fredrikstad Skiklubb med ex-KOK'er og Kristiansands bosatte Marianne Andersen på laget – vi gratulerer!