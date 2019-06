FFO-barn fikk Start-spillere som trenere

KRISTIANSAND: Start-spillerne fikk prøve seg i trenerrollen, og det var ikke bare, bare:

– Å være trener er vanskeligere enn jeg trodde, sier Erlend Segberg og smiler. Han legger kjapt til:

– Men det har vært veldig gøy, det er vel rundt 150 barn her og jeg tror de har kost seg.

Strålende fornøyd

Start-kapteinen måtte se at laget han hadde treneransvar for tapte kampen mot Eirik Wichnes gutter. Wichne var strålende fornøyd med både laget og egen innsats.

Ole Gerhard Sørensen

– Det har gått ekstremt bra! Det er en utrolig fin gjeng, og de er veldig gode, sier Wichne, som åpenlyst trivdes i rollen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Det er utrolig gøy, det er så mye energi og positiv fotballglede, sier han.

På spørsmål om Wichne er en god trener, brøler barna «jaaaaaaaa». Samme svaret får vi når vi spør om de har lyst til å bli Start-spillere når de blir noen år eldre.

Avslutning på sesongen

Det var Våg FFO (fotballfritidsordning) som tok initiativ til å samle barn fra de ulike FFO-tilbudene i byen til en avslutning på sesongen.

Barn i alderen 7–11 år fra Våg, Donn, Vigør, Fløy og Vindbjarts fotballfritidsordninger var samlet. Randesund skulle også ha vært der, men hadde dessverre ikke anledning til å komme denne gangen.

Alle klubbene driver fotballfritidsordningen Telenor Xtra (foruten Donn som har sitt eget tilbud, Donn Pluss). Det er et alternativ til skolefritidsordning (SFO) til barna etter skoletid, der hovedfokuset er på fysisk aktivitet, kosthold og leksehjelp. Telenor Xtra er et konsept fra Norges Fotballforbund.

Ole Gerhard Sørensen

Ole Gerhard Sørensen

– Dette ble en helt super dag. Vi ønsket å få til en avslutning på sesongen, og å kunne samle barna fra de ulike klubbene på det som er vår alles felles arena, sier Elisabeth Tangen Vik, ansvarlig leder for Våg FK FFO.

Håper på årvisst arrangement

– Dette er utrolig stas for barna, det er jo flere som nesten ikke har fått sove før denne dagen. Det er veldig flott at Start-spillerne er med, det gjør dette ekstra stas for barna, sier Tangen Vik, som håper dette kan bli en tradisjon på Sparebanken Sør Arena.

Ole Gerhard Sørensen

– Det hadde vært topp om dette kunne være en årlig avslutning på FFO-sesongen, og noe ekstra å se fram til for barna, sier Tangen Vik.

Start har allerede signalisert at klubben mer enn gjerne gjør dette til en tradisjon, og både spillere og ledere i klubben gledet seg over å se så mange fotballglade barn på arenaen.

Ole Gerhard Sørensen

Kanskje får vi se noen av dem tilbake på Sparebanken Sør Arena, i Start-drakt, om 10–12 år?