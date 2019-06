Donn best i scoringsorgie

KRISTIANSAND: Madla har hatt et godt tak på Donn borte de siste sesongene, det hadde Lundsguttene planer om å gjøre noe med lørdag ettermiddag. Til tross for at laget ikke hadde slått Madla hjemme de tre siste gangene lagene har møttes i Kristiansand, hadde trenerteamet forventninger om at de skulle klare å ta med seg det positive momentet fra Stavanger forrige helg hjem til eget gress.

– Vi ønsket å se den samme innsatsviljen fra Vardeneset-kampen, sier trener Odd-Arild Skonhoft og fortsetter:

– Det synes jeg også vi fikk. I første omgang står vi opp i fighten og viser at vi er et bedre lag enn Madla. Vi utligner duellkraften og tørr å spille ball. Jeg er mest fornøyd med at vi viser evne og guts til å komme tilbake etter å ha fått 3-3 imot kun 10 minutter før slutt.

FK Donn

Bølget frem og tilbake

Kampen på Kristiansand stadion bølget nemlig veldig frem og tilbake resultatmessig. Donn gikk til pause med en 2-0 ledelse etter scoringer av Ole M. Gundersen, etter bare tre minutter, og av Stian Ingebrethsen i det 37. minutt.

Det så lyst ut for Lundslaget, men verdens farligste ledelse viste seg å holde sitt farlige rykte i hevd. I andre omgang slo nemlig Madla kraftig tilbake og scoret to mål på tre minutter – av Mads Bådsvik og André Talge. Det må ha kjentes deilig for gjestene fra Stavanger og ditto ille for hjemmelaget. Men begge følelser varte ikke lenge, for Donn fikk straffe bare to minutter senere.

Stian Ingebrethsen va trygg fra 11 meters-merket og de blå/hvite var tilbake i føringen. Det skulle de være til det gjensto10 minutter – da utlignet Madla igjen, denne gangen ved Tobias Lunde, og stillingen var 3-3.

– Det er skuffende at vi gir bort 2-0 ledelsen på de første seks minuttene av andre omgang, spesielt når vi i pausen snakker om at vi må nullstille og skalke lukene de første 15 minuttene. Heldigvis får vi en noe billig straffe rett etterpå, men mister ledelsen igjen ti minutter før slutt. Men vi har spillere som nekter å gi seg og som spiller til dommeren blåser, påpeker trener Odd-Arild Skonhoft.

Gundersen i knallform

Han avslutter med å trekke frem frisparket til Kent E. Sellæg fra 20 meter som sørget for 4-3 i det 89. minutt og innsatsen til Ole M. Gundersen - som han mener presterte den beste kampen på de totalt fire årene han har vært under hans ledelse. Han var strålende!

FK Donn

En annen prestasjon trenerteamet åpenbart var særdeles fornøyd med var samspillet på overtid mellom de to innbytterne Benjamin Torsvik og Magnus Aamodt. Donn vant ballen høyt i banen og Torsvik spilte perfekt gjennom til Aamodt som var kald i sommervarmen og satte inn 5-3.

– Det var fantastisk å få åpnet mål-kontoen for sesongen, sier Aamodt om det avgjørende målet på overtid.

– En perfekt ball av Benni (Benjamin Torsvik), keeper blir stående på halvdistanse og jeg gjør jobben min. Vi spiller en god første omgang, mens det bølger litt i andre. Alle gutta står på og jobber helt ut. Tidvis litt kaotisk men vi tar med oss de 3 poengene til slutt og det er det viktigste, legger Aamodt til.

Stian Ingebrethsen viste seg å være mann for sitt ord da han på forhånd hadde lovet et par scoringer – og innfridde.

Holdt ord

– En avtale er en avtale. Vi har en god første omgang og en dårlig andre omgang. Første omgang styrer vi spillet og har fullstendig kontroll. Vi scorer to fine mål og har en god del sjanser. I andre omgang scorer de to mål på fem minutter og er mye bedre enn oss. Heldigvis scorer Kent (Sellæg) på et nydelig frispark, og Magnus (Aamodt) punkterer kampen for oss, sier Ingebrethsen.

Om sine egne mål hadde han følgende å si:

– Første målet mitt kommer ved at Jacob (Just), tror jeg, kriger til seg ballen, passer til Alex (Lind) som slår meg igjennom. Jeg er sikker som banken alene med keeper. Det andre målet er en dårlig straffe som heldigvis er hard nok til at keeper ikke får slått den ut av målet.

Seieren lørdag gjør at Donn klatret til 8. plass på tabellen. Neste prøvelse er Storm borte i Skien kommende lørdag.

Donns lag: Kevin Christensen, Brian Jensen (76` Magnus Aamodt), Marius W. Wigardt, Marius Hammersmark, Nicklas B. Karlsen, Marius B. Tronstad (90` Magnus Mjaaland), Jacob Just, Kent E. Sellæg, Ole M. Gundersen, Alkexander Lind (82` Benjamin Torsvik) og Stian Ingebrethsen. Jørgen N. Nilsen var ubenyttet keeperreserve.