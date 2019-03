AK 28-herrene spiller for opprykk

KRISTIANSAND: Målsettingen før denne sesongen i 3. divisjon var å vinne serien, som igjen betyr direkte opprykk. Nå har vi en kamp igjen av sesongen, og det kjennes godt at vi har alt i egne hender når det kommer til å nå målet om det første opprykket for AKs herrelag på minst ti år.

Sesongen så langt har vært litt opp og ned. Vi har hatt veldig gode kamper, men også noen kamper hvor vi har vært ugjenkjennelige. Men dette er en gruppe bestående av spillere som enten allerede var på AK28 sitt herrelag, er førsteårs G18, eller gikk over fra KIF 2 før inneværende sesong. Så det er naturlig at ikke alle kamper vil gå som smurt.

Men det viktigste, i mine øyne, er at vi sammen har skapt en god sosial gjeng hvor alle er inkludert i prosessen om å nå målet som er satt før sesongen. Forhåpentligvis er dette en egenskap som vil gi oss en fordel i siste seriekamp mot Åkra. Kameratfølelsen, ferdighetene og ikke minst viljen og ønsket om å stå opp for hverandre på parketten gir gode forutsetninger for et godt resultat i lørdagens hjemmekamp.

PS! Lagets toppscorer er kaptein Glenn Stie med 74 mål (etter egen utregning).