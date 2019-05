Kristiansand-medaljer i freestyle-NM

OSLO: 2Dance, Step Up og Norges Danseforbund ønsket 25 klubber og 1500 utøvere velkommen til NM i Freestyle og Slowdance 2019(FDJ 5) helga 25.-26. mai.

Det ble en meget innholdsrik NM-helg på Oppsal Arena for Kristiansand Danseklubb som stilte med ni utøvere fra 10-14 år i nivågruppene rekrutt, litt øvet og mester.

Trener Nina Marie Gyberg og stor foreldregruppe med søsken var til stede i hallen for å heie frem jentene. Vi har et nært og tett samarbeid der utøverne får lade opp til konkurranse sammen og hygge seg sosialt.

Privat

Privat

Vi oppsummerer dette som et fantastisk NM. Konkurransen har gått over to dager og mange av våre utøvere har danset opptil 15-16 runder i løpet av helga. To av våre yngste rekrutter har fått finaleplasser for aller første gang. Det er fantastisk gøy når utøvere klarer å prestere som best når det gjelder.

Gratulerer til alle våre utøvere som har vist sin styrke og danseglede i dette NM. Dere er vinnere alle sammen!

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat