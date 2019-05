Jerv spilte uavgjort mot serielederen

GRIMSTAD: Det var en herlig ramme rundt kampen mot serieleder Aalesund, og vi var klare for nok en kamp mot et av topplagene i divisjonen.

– Vi er helt klart det beste laget utpå der, sier Jerv-trener Arne Sandstø etter kampen. Han utdyper:

– Vi makter dog aldri å score til tross for store sjanser, men samtidig er vi bunnsolide defensivt. Vi er det første laget som holder nullen mot de blå og oransje fra Sunnmøre i år. På den siste tredjedelen mangler det derimot fortsatt litt før vi klarer å omsette sjansene til mål.

Fakta: Kampfakta Jerv-Aalesund 0–0 1. divisjon menn J.J. Ugland Stadion - Levermyr Jerv: Benjamin Boujar, Peter Reinhardsen, Simon Larsen, Espen Knudsen, Thomas Zernichow, Martin Hoel Andersen (Torje Wichne e. 76 min.), Mathias Wichmann, Daniel Aase, Kristoffer Tønnessen, Chuma Anene, Ole Marius Håbestad. Dommer: Marius Hansen Grøtta. Gult kort: Thomas Zernichow., Jerv og Niklas Castro, Aalesund. X

Nærmest i dag var kanskje Ole Marius Håbestad da han headet like over mål fra et godt innlegg.

Jan Skaregrøm

Vi er uansett fornøyde med å få med oss ett viktig poeng mot serieleder Aalesund, og ikke minst det at vi er det førende laget mot dem og slipper dem til veldig få sjanser.