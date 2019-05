KCK-syklist vant Byglandsfjorden Rundt

Steinsland vant med tiden 1,56,06. Andremann var Audun Haugen, også fra KCK, mens 3. plassen gikk til Pål Bjørke fra Vennesla OCK. Nummer fire var Alexander Sterk-Hansen, Grimstad CK. Alle disse hadde samme tid som vinneren.

Sjekk resultatene her

– Det var et utrolig moro og hardt ritt. Vi var få fra KCK-elite laget som stilte til start, som betydde at jobben var stor for å kjempe mot fulltallige lag slik som Grimstad, Gjerstad og VOC, påpeker Steinsland. Han fortsetter:

– Heldigvis for oss var det flere sterke ryttere fra ulike klubber som var interessert i å holde det samlet til mål, selv etter flere bruddforsøk ut i løypa. På oppløpet kjørte Grimstad et strålende opptrekkstog som Audun Haugen og jeg dro nytte av. Så med 250 meter igjen var det bare å klemme til fra hjulet til Grimstad toget og ikke se seg tilbake.

– Det har vært litt intern rivalisering mellom Grimstad og KCK-elite rytterne, ettersom flere har gått over fra KCK til Grimstad. Derfor er det ekstra digg at vi i KCK hadde to seniorer til start som ble nummer en og to, mens Grimstad som hadde fullt lag reiste tomhendt hjem, sier Steinsland med et glimt i øyet.

Beste Otra-ryttere var Vebjørn Rødne Østerhus og Ted Haugen. De kom i mål på en delt 11. plass, fire sekunder bak vinneren. Rittet ble kjørt i et aldeles nydelig vårvær, og var flott arrangert av Otra IL. Ca. 115 ryttere fullførte løpet.