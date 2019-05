«Stygge» mål ga fint resultat

KRISTIANSAND: Heldigvis teller alle mål like mye, for hadde det vært stilkarakterer på scoringene denne ettermiddagen, ville vi nok sittet igjen med få poeng. I en kamp av varierende kvalitet vant vi til slutt fortjent, men i stedet for å score på de store sjansene vi faktisk spilte oss til, ble det uttelling på det som i utgangspunktet ikke så ut som målsjanser.

Hør bare: På stillingen 0–1 sendte Erica Nystøl av gårde et innlegg fra venstrekanten. En liten skru førte til at ballen gikk i fin bue over keeper, og landet akkurat over streken før en Grei-forsvarer fikk beinet den unna. Assistentdommer konstaterte imidlertid at ballen var inne, og utligningen var et faktum.

Fakta: Gimletroll – Grei 2 5–2 (1–1) Kristiansand stadion; 70 tilskuere Mål: 0–1 Sandra Andresen Vale (3), 1–1 Erica Nystøl (22), 2–1 Charlotte Haddeland (69), 3–1 Ingrid Olsen (72), 3–2 Christina Despina Larsen Tsikalakis (74), 4–2 Miriam Reinhardsen (82), 5–2 Erica Nystøl (90+3). Dommer: Mosa Ala, Hånes IF Gult kort: Sandra Andresen Vale, Grei 2 Gimletroll: Line Sannæs Kristiansen – Erica Nystøl, Martine Mæhle, Charlotte Haddeland, Anne Lene Lindeland, Miriam Reinhardsen, Karoline Fredriksen, Muniya Halvåg, Mina Ljosland, Emma Sannæs Kristiansen, Ingrid Olsen. Innbyttere (alle benyttet): Stine Wahlin Hansen, Marit Eide, Jelena Tanaskovic, Aurora Framnes

Etter 69 minutter endte et fint Gimletroll-angrep med hjørnespark. Charlotte Haddelands gode corner så ut til å være avverget av bortelagets målvakt, men i stedet for å få ballen ut, fomlet hun den i eget nett. 2–1.

Tatt av vinden?

På stillingen 3–2 åtte minutter før slutt forserte Miriam Reinhardsen for n’te gang opp langs høyrekanten, denne gang til full effekt. Hennes innlegg fikk muligens hjelp av den sterke vinden, for i likhet med Erica Nystøls innlegg som førte til 1–1, dalte ballen ned under tverrligger og over målvakten til 4–2.

– Jeg skulle nok ønske at det var iskald beregning, men det var flaks! innrømmer Miriam.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

På overtid slo nevnte Haddeland nok en presis corner, og i ei salig røre var det Erica Nystøl som reagerte raskest, og fikk pirket ballen i mål fra sin posisjon ved bakre stolpe.

Anders Jensen

– Det var vel opprinnelig en keeperfeil, men jeg var på rett sted til rett tid, og ballen skulle i mål, uansett hvilken kroppsdel som måtte brukes! sier Erica, og medgir at hennes første mål var et aldri så lite sleivspark.

– Men det har vel egentlig ikke så mye å si! Jeg scorer sjelden, fordi jeg sjelden får være i den posisjonen. Jeg er som regel den som legger innlegg, eller holder seg bak, sier veteranen som har flere kamper i Gimletroll enn noen andre.

Perle

Innimellom disse «stygge», men like fullt verdifulle scoringene, leverte toppscorer Ingrid Olsen nok en vakker goal. Hun ordnet 3–1-målet etter 72 minutter med en utsøkt avslutning med venstrefoten. Hva mål angår utvilsomt dagens høydepunkt!

Anders Jensen

Selv om vi tidvis slet med presisjon i spillet, hadde vi også perioder der vi dominerte banespillet stort. Vi hadde også langt større sjanser til å score enn de vi faktisk scoret på. Før pause var både Mina Ljosland og nevnte Ingrid nær uttelling, og i den meget travle perioden i siste del av andre omgang, skjøt Ingrid i tverrliggeren, og både hun og Stine Wahlin Hansen fikk blokkert skudd da Greis sisteskanse var utspilt.

Anders Jensen

Det hjalp oss ikke at Emma Sannæs Kristiansen måtte ut med skade i første omgang, noe som gjorde at vi måtte endre formasjon. Heldigvis fikk det ikke betydning for utfallet av kampen, og Emma ser også ut til å kunne være på beina i tide til helgas bortekamp mot LSK Kvinner 2.

Dagens Gimletroll

Miriam Reinhardsen: Veldig viktig brikke defensivt. Løp ekstremt mye og var aggressiv hele veien. Kom seg mye rundt på kant og løste vingbackrollen utmerket. Dagens BB på bakgrunn av en særlig god førsteomgang.

Ingrid Olsen: Frisk fra start, kom seg til farlige posisjoner og var god i kombinasjonsspillet. Dessuten en konstant trussel i bakrom når laget mistet strukturen utover i kampen

Erica Nystøl: Løp enormt mye og flink til å komme seg rundt på kant. Tråkket bra til og spilte med en herlig vilje. Kronet en god prestasjon med to viktige scoringer!