Stella – et sjeldent skøytetalent fra Kristiansand

I skøyteløpene i Sørmarka arena i Stavanger sist helg gikk Stella suverent til topps i 12-årsklassen både på 500m og 1000m, i konkurranse med mange av landet beste jenter.

Stella klarte lørdag 500m på 47,16 og 1000m på 1,33,97 og søndag de samme distanser på 46.07 og 1.33,27. Hun vant 500m med to-tre sekunder og 1000m med åtte-ni sekunder.

På sørlandsstatistikken gjennom alle tider uansett klasser, også senior, er hun inne på tiende- og ellevteplass. Skøytenestor Christian Steen i Arendal Skøiteklubb og bl.a. trener for Øystein Grødum i dennes glansperiode mener at dette sannsynligvis er beste tider oppnådd av noen sørlandsjente i denne årsklassen.

Steen har fulgt utviklingen til Stella siden hun dukket opp på kunstisbanen i Arendal og ser et klart talent både treningsmessig og teknisk.

Stella, som fyller 13 år i april, har ikke hatt mulighet til å trene i sin idrett i Kristiansand, som har mistet sin lengdeløpsbane på Idrettsplassen. Denne banen på «Idda» ble lagt ned for å romme boligblokker og en innendørs ishockeybane, som blir for liten for utøvelse av utøvere med lengdeløpsskøyter.

Derfor har hun de to siste årene reist to ganger i uka samt flere helger til den kunstfrosne skøytebanen i Arendal. Hun har vært så heldig å ha ivrige foreldre samt en oldboysløper fra Kristiansand, Arnt Olav Thorsen, som har tatt henne med i bilen og kjørt tur/retur Arendal.

Stella vokste opp i Tsjekkia med tsjekkisk mor og norsk far, og begynte som niåring med inline-skøyter, dvs. rulleskøyter som brukes på asfaltbane. Interessen for å gå på is fikk hun da hennes tsjekkiske treningsgruppe dro til Inzell i Tyskland og hun fikk prøve lengeløpskøyter. Hun sier at dette fenget henne skikkelig, og da mora for tre år siden dro med sin nåværende norske ektemann til Kristiansand i Norge, var Stellas store ønske å bli best mulig på is.

Dessverre var det ikke tilrettelagt skøytebane for lengdeløp i Kristiansand, men foreldrene stilte opp for henne og begynte å kjøre henne til Arendal hvor hun ganske raskt ble innmeldt i Arendal Skøiteklubb og fikk to dyktige kvinnelige trenere, Kristine Ramskjær og Natascha Roest. Om noe stusser over etternavnet Roest, er faktisk Natascha søster til de to siste års verdensmester fra Nederland i allround skøyter.

Stella har fått en god treningskamerat i Emily Plozicki, fra Dølemo som er ett år eldre, og som gjorde 46,58 på 500m og 1,36,53 på 1000m i rekordløpet siste helg.

Stella forteller at hennes mål er å forsøke å gjøre det best mulig neste år når hun rykker opp i junior C-klassen, dvs. yngre juniorer. Hennes store forbilde er den tsjekkiske verdensmester Sablikova, som hun faktisk kjente fra tiden i Tsjekkia. Hun innrømmer at hun drømmer om å bli like god som forbildet sitt, men er klar over at det er langt fram dit.

– Men jeg skal gjøre mitt beste og trene godt, sier hun på klingende kristiansandsdialekt. Hun forteller at det går greit på skolen og at hun har mange venner, selv om det ikke er andre jenter som driver med lengdeløp på skøyter.

Hun forteller at hun ved siden av treningene på den kunstfrosne skøytebanen i Arendal trener på inline- skøyter på asfaltflaten på Kongsgård og sykler mye på terrengsykkel.

Mamma Gabriella Horka og hennes samboer Ole Jonassen forteller at det er Stella selv som har bestemt at hun vil satse på skøytesporten og at de forsøker å legge forholdene best mulig til rette for at jenta skal lykkes i sin idrett. Ingen av dem har drevet med skøytesport tidligere, men finner miljøet i Arendal Skøiteklubb meget godt og understreker at Stella har gode trenere.