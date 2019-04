Friskt fraspark for svømmekretsen

KRISTIANSAND: Rundt 70 svømmere fra Farsund i vest til Grimstad i øst tilbrakte sammen med ni stupere fra Kristiansand stupeklubb morgenen og formiddagen i Aquarama. Der var det først to timers trening fra klokka åtte med påfølgende frokost.

Treningen var lagt slik opp at svømmerne brukte kortbanene slik at stuperne kunne bruke hele anlegget. Treningen for svømmerne var lagt opp med fire poster svømmerne rullerte mellom. Det ble trent på start, tempo og teknikk. Stuperne fikk kjørt seg i både spenst og stuptrening fra så å si alle høyder.

Lars Helge Rasch

Etter trening serverte Agder svømmekrets frokost til alle deltakerne. Frokosten var av den lange typen, for over matbordet ble det diskutert treningsopplegg og utvekslet erfaringer. Allerede under frokosten begynte de første gode tilbakemeldingene å komme til kretsstyret som arrangerte kick-off’en.

Petter Bratland

De gode tilbakemeldingene fortsatte utover dagen, ikke minst etter at deltakerne hadde vært på foredrag med Anja Hammerseng-Edin på Universitetet i Agder på Gimlemoen. Etter håndballkarrieren i Larvik og landslaget har hun reist landet rundt og holdt foredrag for idrettsklubber og bedrifter om hvordan man motiverer seg selv til yte maksimalt.

Lars Helge Rasch

– Jeg er sterk, jeg er modig og jeg er godt forberedt. Det er mine setninger som jeg bruker. Dere må finne deres egne ord og setninger, sa Hammerseng-Edin.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Alle de gode tilbakemeldingene styret i Agder svømmekrets har fått etter lørdagens kick-off har ført til at styret allerede har snakket om et nytt felles arrangement for både svømmere og stupere.

Ellen Bjorvand

– Vi har sikkert noe å lære av hverandre, slo kretsstyrets leder Ellen Bjorvand fast etter dagens erfaringer.