KOK-løper vant NM-sølv

– Kjempegøy og endelig full klaff, sier Kristian etter at sølvet i H19-20 er et faktum. Etter at kvalifiseringen og semifinalen gikk veldig bra var taktikken klar før finalen; være litt avventende og spare litt krefter i starten.

– Jeg skjønte raskt at Elias Jonsson, Nydalen SK, var sterk, og jeg hadde ikke mulighet til å slå ham. Jeg er kjempefornøyd med sølvet sier Kristian, etter at tre konkurranser hver på ca. 8 minutter er gjennomført i løpet av noen timer.

Beste KOK’ere på den «tradisjonelle» sprinten i norgescupen fredag var David Runde som ble nr. 14 i H17-18 og Kristian Pytten som ble nr. 15 i H19-20.

Snart VM-disiplin

Knockoutsprint er en ny distanse i orientering, og dette var første gang det ble arrangert NM. Distansen står for første gang på VM- programmet neste år. Konkurransen gjennomføres etter samme modell som sprintlangrenn. Løperne løper først en kvalifisering, og de 30 beste går videre til semifinale. De tre beste i hver av de tre semifinalene og en lucky loser går til finalen.

For å spre løperne i semifinalen benyttes «runner’s choice». Løperne får 30 sekunder før start se tre ulike alternativer av deler av løypa, og de må velge hvilket alternativ de ønsker å løpe. Dermed vet en ikke om de andre har helt samme løype som de selv. Løpene i helgen viser at knockoutsprint gir mange tette dueller og er veldig publikumsvennlig.

O-idol

Basert på resultater i løp tidligere i sesongen får de 30 beste 16-åringene i landet løpe O-idol, og KOK-løperne Brage Takle og Trygve Børte Nomeland var tatt ut. O-idol gikk samtidig med NM i knockoutsprint, og 16-åringer fikk også prøve den nye konkurranseformen. Både Brage og Trygve kvalifiserte seg til finalen, her ble de henholdsvis nummer 5 og 9.

Junior-NM-stafett

Søndag var det duket for jr-NM-stafett. KOK har de seinere årene levert mange gode junior-NM stafetter, seinest i fjor ble det bronsemedaljer. 16 år gamle Brage Takle fikk sin debut i juniorsammenheng, og han løp en flott 1. etappe og vekslet som nummer ti. Deretter overtok David Runde, han gjennomførte også en god etappe og løp laget opp tre plasser. Sebastian Daland fortsatte klatringen på listen og kunne løpe laget inn til en meget bra 5. plass. KOKs 2. lag med Kristian Pytten, Trygve Børte Nomeland og Simon Beckmann Kristiansen ble nummer 20.

O-sesongen nærmer seg slutten og den siste store løpshelgen er 17.–19. oktober med NM i nattorientering og langdistanseløpet Blodslitet.

