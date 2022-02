UTØVERBLOGG: Jeg startet med styrkeløft i 2014 sammen med noen kolleger i Oslo. Jeg flyttet «hjem» til Arendal i 2017, jeg slet da med skader.

Året etter ble jeg kjent med arendalitten Thomas Larsen, som har flere VM-titler i grepsstyrke. Han introduserte meg for denne sporten, og jeg ble bitt av basillen. Etter tre måneder med grepstrening, deltok jeg i King Kong. Det er verdens største og mest prestisjefulle konkurranse i grepsstyrke. Den arrangeres over hele kloden på samme dag og man sender resultatene til Canada. Når alle resultatene er samlet inn, blir de offentliggjort. Jeg fikk syvendeplass i denne konkurransen og dette ga meg skikkelig mersmak.

Se video her:

Etter det gikk det slag i slag, med blant annet seier i Max grip challenge 2018 i Stockholm. 2019 er det beste året jeg har hatt til nå. 4. mai det året ble det seier i NM i grep, både i damer overall og min vektklasse.

17. august dro jeg til Luumaki, Finland til Bonehill grip contest. Det endte med seier damer overall, verdensrekord og seier i øvelsen Finnish ball med 33,55 kilo. I tillegg ble det sølv i goldbar, bronse i apollons axle og crusher.

Fikk kiropraktorhjelp

7. september startet jeg i Living Legends, som arrangeres i Ohio, USA hvert tredje år. Før denne konkurransen hadde jeg skadet venstre håndledd i oppkjøringen, og var usikker på om jeg kom til å klare å delta i denne konkurransen. Men med god hjelp av kiropraktor Alf Simen Nordbø ble jeg konkurranseklar. Det gikk over all forventning og jeg vant dameklassen.

Se video her:

Etter dette var neste mål VM i grep 8 oktober, arrangert av WHEA. For å delta her må man være under en WADA-kontrakt, siden en liten sport som grep ikke er en del av Norges idrettsforbund og følgelig innebærer en antidopingkontrakt i Norge. Derfor skaffet jeg en antidopingkontrakt i Finland for utenlandske utøvere. Jeg slet fortsatt med smerter i håndleddet, men Alf Simen fikk meg til å holde det gående. Forutsetningen var at jeg skulle ta pause etter denne konkurransen for å få bukt med smertene. Jeg dro uten forventninger, men klarte å hale i land VM-tittelen.

28. oktober var det duket for King Kong grip challenge. Da det var bare enhåndsøvelser, deltok jeg ved kun å løfte med høyre arm. Det var en slitsom konkurranse, men resultatene uteble ikke. Det ble seier i -84 kg klassen og andreplass overall.

2019 var et så bra år for meg at jeg ble invitert til Arnold classic armlifting championships i mars 2020. Jeg måtte dessverre takke nei til dette, da jeg gikk skadet.

Skader og long covid

I 2020 ble det ingen løfting eller trening. Jeg hadde presset kroppen for hardt og som jeg hadde fått beskjed om ville dette ta tid for å leges, men motgangen bare fortsatte. Kort tid etter jeg hadde startet treningen igjen ble jeg uheldigvis skadet av en kollega som traff den ene leggmuskelen min med kneet av full kraft. Da ble det en lang periode på krykker. Tidlig sommer 2021 fikk jeg noen uker med trening før jeg ble smittet av covid-19 i juni. Lite visste jeg da at det skulle bli en lang og hard kamp mot senskader, jeg var konstant sliten og kroppen ville ikke «lades opp».

Se video her:

10. januar i år fikk jeg klarsignal av legen og begynne å trene igjen. Det var da drøye tre uker til World Wide Grip Battle: No Excuses ble avholdt. Dette er en ny online-konkurranse som arrangeres i USA. Jeg hadde veldig kort tid til å bli klar, og jeg stilte opp da jeg hadde «no excuses». Jeg mobiliserte det jeg hadde av form. Da resultatene kom, ble jeg positivt overrasket. Blant 99 mannlige og kvinnelige deltagere, ble jeg nummer 53. Det ble overall seier i dameklassen og i min vektklasse.

Motivasjons-boost

Dette gir meg motivasjon til å fortsette å jobbe videre mot årets mål, som er King Kong i oktober, da håper jeg er gjennomtrent og har mulighet til å kjempe om seier både i klassen min og overall.

Er det noen som ønsker å prøve seg på grepssport, er det bare å kontakt på meg på Instagram: fullstopp2013.