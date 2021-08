Blandkjenn imponerte i verdenscupen

– Jeg er godt fornøyd med innsatsen i helga, oppsummerer Dag Blandkjenn etter løpene i Idre Fjäll i Sverige, 12.–15. august.

Lite bom

Torsdagens langdistanse ble som forventet en utfordring både o-teknisk og fysisk, løypa var 17,2 km og vinneren Kasper Fosser løp på 1t og 40 minutter.

– Jeg bommet omtrent ingenting på langdistansen, men jeg fikk skikkelig vondt i ankler og føttene på grunn av den steinete bunnen, påpeker Dag.

Han ble nr. 22 og var dermed del av en god norsk laginnsats med 7 norske blant de 24 beste.

Dag Blandkjenn under søndagens stafett, foto Kristina Lundgren.

Krevende

Lørdag var det klart for mellomdistanse – 6,4 km. Løpet gikk i et meget krevende o-teknisk terreng, og sjelden har vel så mange av verdens beste o-løpere tegnet så mange kruseduller med GPS-sporet! Dag lå på 7. plass da det gjensto fire poster, men dessverre ble det en irriterende bom på 15. post og en 24. plass til slutt.

–Til tross for bommen er det er mellomdistansen jeg er best fornøyd med, da beviste jeg at jeg har potensial til å hevde meg blant de beste, sier Dag.

Mellomdistansen, 15. posten skapte dessverre problemer for Dag.

Spennende stafett

På søndagens stafett leverte Dag en bra 1. etappe på Norges 3. lag, og vekslet to minutter bak teten. Stafetten gikk i det samme krevende terrenget som mellomdistansen og det ble meget spennende. Dags lag endte på en sterk 7. plass.

I verdenscupen har de beste nasjonene som Norge, Sverige, Sveits og Finland en kvote på åtte løpere, øvrige nasjoner kan stille med inntil seks løpere, 120 herreløpere stilte til start. I VM kan hver nasjon bare stille med tre løpere.

Nå venter to spennende helger for Dag i IFK Göteborg-drakt med Jukola og svensk mesterskap, før han er klar for NM-sprint og NM-uka i september.